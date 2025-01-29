Adalı Kart, Kuşadası'nda 37 Bin Kullanıcıya Ulaştı

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nin geçen yıl ocak ayında kullanıma sunduğu Adalı Kart, birinci yılında 37 bin kullanıcıya ulaştı. Adalı Kart, başta Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya Tesisleri ve Halk Ada Market olmak üzere 30'a yakın anlaşmalı üye iş yerinde sunduğu indirim ve avantajlarla ilçe sakinlerinin bütçesine katkı sundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından ilçede ikamet eden kişiler için yaşama geçirilen Adalı Kart uygulaması bir yılı geride bıraktı. Bu süre zarfında isme özel hazırlanarak ilçelilere dağıtılan Adalı Kart, toplam 37 bin aktif kullanıcıya ulaştı.

Alkol ve tütün ürünleri dışında yüzde 30 indirim imkanı sağlayan Arya Turistik Tesisleri ile yerel tarımsal üretimi desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Halk AdaMarket mağazasında toplam 441 bin 768 kez kullanılan Adalı Kart'ın sunduğu indirim ve avantajlardan yararlanan Kuşadalılar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlçede ikamet eden 18 yaşını doldurmuş tüm Kuşadalıların sahip olabildiği Adalı Kart, Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın yanında bulunan Adalı Kart noktasından temin edilebildiği gibi 'adalikart.com' adresinden de edinilebilecek. Öte yandan 2024 yılının Eylül ayında "Kuşadası cebinde, hayat elinde" sloganı ile kullanıma açılan Kuşadası Belediyesi'nin mobil uygulaması Ada Mobil ile de Kuşadalılar artık Adalı Kart'ı yanlarında taşımak zorunda kalmadan QR kod taratarak kullanabilecek ve anlaşmalı işletmeleri görebilecek.