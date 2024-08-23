Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Seyhan Nehri'ndeki Görüntülerle İlgisi Olmadığını Açıkladı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Seyhan Nehri'ndeki Görüntülerle İlgisi Olmadığını Açıkladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Seyhan Nehri\'ndeki Görüntülerle İlgisi Olmadığını Açıkladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Nehri'nde ortaya çıkan olumsuz görüntülerle ilgisi olmadığını belirtti. Hızlı tren köprüsü inşaatı nedeniyle nehir yatağına su verilememesi sonucu oluşan görüntü kirliliği tepki çekiyor.

23.08.2024 16:59
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ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Seyhan Nehri'nde ortaya çıkan olumsuz görüntülerle bir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Adana'nın incisi Seyhan Nehri üzerinde yapımı devam eden hızlı tren köprüsü nedeniyle, nehir yatağına bir süredir DSİ tarafından su verilemiyor. Bu nedenle oluşan görüntü kirliliği tepki çekerken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuyla ilgili Seyhan Nehri kenarında bir değerlendirme yaptı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya çıkan olumsuz görüntülerle bir ilgisinin bulunmadığını belirten Başkan Zeydan Karalar, "Seyhan Nehri Adana'nın en önemli değerlerinden bir tanesi ve görsel açıdan da, bölge tarımına yönelik sulama açısından da olağanüstü önemli bir kıymetimiz. Seyhan Nehri'nin üzerinde hızlı tren köprü inşaatı devam ettiği için aylardır su kesik. Nehir yatağına su verilmemesi nedeniyle hem görsel açıdan çok olumsuz bir tablo oluşuyor hem de bataklığa dönüşüyor. Köprü inşaatını yapan firmaya çağrım; köprü bacaklarının bir an önce bitirilmesi ve DSİ'nin Seyhan nehri yatağına yeniden su vermesini sağlamaları yönünde. Böylece Adana için vazgeçilmez olan harika Seyhan nehri görüntüsüne yeniden kavuşalım" dedi.

SEYHAN NEHRİ İLE İLGİLİ KONTROL DSİ'DE

Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti:

"Ulusal basın kuruluşlarına yansıyan Seyhan Nehri yatağının susuz, kuru ve olumsuz görüntüsü, Hızlı Tren Köprüsü inşaatından kaynaklı suyun kesilmesi nedeniyle oluştu. Köprü inşaatını yapan firmaya, çalışmalarını hızlıca bitirmeleri ve DSİ'nin nehir yatağına suyu yeniden vermelerini sağlamaları konusunda çağrı yaptık. Çünkü DSİ nehir yatağında çalışma varken suyu bırakamaz. Yine de DSİ'den rica ettik ve suyu yeniden verene kadar nehir yatağının olabildiğince temiz kalması ve kötü görüntünün ortadan kaldırılması konusunda harekete geçmeleri için ricada bulundum. Bunun gereğini yerine getireceklerine inanıyorum. Seyhan Nehir yatağıyla ilgili kontrol tamamen DSİ'de ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin burada çalışma yapma imkanı yok."

Haber- Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Seyhan Nehri'ndeki Görüntülerle İlgisi Olmadığını Açıkladı - Son Dakika

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