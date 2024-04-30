Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda emekçilerin mutsuz olduğu bir ülkede kalkınmanın, refahın ve sürdürülebilir bilimsel üretimin mümkün olmayacağını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Emekçilerin alın terinin karşılığını aldığı, demokrasi içinde hak arama mücadelesi verebildiği bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Emekçilerin, işçilerin hak arayışı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İşçi ve Emekçi Bayramı ile gündemde kalıyor. Dünyada insan emeğinin sömürülmeye başlanması ile çalışanların hak arama ihtiyacı da ortaya çıkmıştır.

1 Mayıs aynı zamanda barış, güvenli bir gelecek ve demokrasi için de mücadele günüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş muasır medeniyetler seviyesi hedefine ulaşılmasının önemli araçlarından biri de çalışanların, işçilerin, emekçilerin aileleriyle birlikte refah içinde yaşamalarına olanak tanıyacak koşulların oluşturulmasıdır. Ülkemizde ücretle çalışan insanlarımızın hayatlarını idame ettirebilmeleri açısından çok zor günler yaşanıyor. Kötü günleri aşmak ve her şeyin güzel olacağı geleceğe uzanmak için bu yoldaki dayanışmamızı artırmalı, hedefe ulaşmak için birlikte çaba göstermeye devam etmeliyiz. Emekçilerin, çalışanların demokratik teamüller çerçevesinde hak arama mücadelesini verebilmesi de çalışma barışının sağlanabilmesi için son derece önemlidir. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde mesai arkadaşlarımızın emeğiyle yaptığımız işler ve ortaya koyduğumuz kararlılıkla, hemşehrilerimizin mutluluğu ve Adana'mızın daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi yolunda yoğun çalışıyoruz."