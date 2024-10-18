Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Fatih Mahallesi'ne Müjdeler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Fatih Mahallesi'ne Müjdeler

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar\'dan Fatih Mahallesi\'ne Müjdeler

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Fatih Mahallesi'nde yapılan mahalle merkezi açılışında halka hitap ederek, yeni projeleri ve hizmet anlayışını paylaştı. Başkan Karalar, ayrıca bölgeye yapılacak semt pazarı ve diğer hizmetler hakkında bilgi verdi.

18.10.2024 13:18  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, görevinin kutsallığını bilerek hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, hizmetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Karalar, ekim ayı sonlanmadan 3 mahalle merkezi ve bir yolun açılışı için harekete geçti. İlk olarak Seyhan ilçesinde yapılan Fatih Mahallesi Mahalle Merkezi'nin açılışını; siyasiler, muhtarlar ve bölge halkı ile birlikte yapan Karalar, halka hitap etti.

Fatih Mahallesi'nde karşılaştığı yoğun ilgi ve muhabbet karşısında mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Zeydan Karalar, yaz sıcaklarının devam ettiği aylarda açılış yapmayı doğru bulmadıklarını ifade ederek, "Biz bir süre açılış yapmayınca çalışmadığımızı düşünenler oldu. Üst üste gerçekleştirdiğimiz açılışlarla tempomuzu arttırıyoruz. Zeydan Karalar'ı zincirle bağlasanız durur mu? Ne durur ne durdurur. Bütün belediye personeli ile birlikte halk için çalışmaya devam eder" dedi.

En güzel semt pazarı Fatih'te olacak

Hizmet anlayışlarının eşitlik üzerine kurulu olduğunu da aktaran Başkan Zeydan Karalar, Fatih Mahallesi'ne hizmet etmeye Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde başladığını, Büyükşehir'de de yol yapımı, cami bakımı, mahalle merkezi gibi hizmetlerle devam ettiklerini anlattı. Fatih Mahallesi sakinlerinden gelen cami minaresi yapım talebi için de söz veren Başkan Zeydan Karalar, "Fatih Mahallesi'ne yapacağımız işler bitmedi. Yaklaşık 200 milyon lira değerinde semt pazarı için de yer tahsisi yaptık. İhale sonuçlandığında en güzel semt pazarı Fatih'in olacak" diye belirtti.

Büyükşehirdeki ilk dönemlerinde çok iş yaptıklarını, önceki dönemlerde yapılmayan hizmetleri halkla buluşturduklarını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, tüm bunları pandemi, depremler, ağır borç yüküne rağmen başardıklarını bildirdi. Halka dokunan, ihtiyaçları giideren hizmetleri yapmanın kendisine nasip olmasından dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Biz zaten Adana'da nerede ne eksik varsa yapmaya taliptik. Bize güvendiniz, tekrar seçtiniz. Belediye başkanlığında bu benim üçüncü dönemim. Burada olduğumuz her gün görevimizin kutsallığını bilerek hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben Adana'nın bir evladı, verdiğiniz desteği hak etmeye çalışan bir kardeşinizim."

Adana artık güzellikleri ile gündeme geliyor

Adana'yı imar etmek ve dönüştürmek adına hizmet atağının, önümüzdeki 15 gün içinde 4 farklı proje açılışı ile süreceğini de kaydeden Başkan Zeydan Karalar, yapılan yatırımları sadece kentin fiziki şartları iyileştirmek için değil aynı zamanda Adana'yı hak ettiği parlak günlere ulaştırmak için de planladıklarını anlattı. Attıkları tohumların meyvelerini son yıllarda toplamaya başladıklarının sevincini dile getiren Başkan Zeydan Karalar, artık Adana'nın olumsuzluklarla değil, sıcak yürekli insanları, neşeli festivalleri, fuarları, doğal güzellikleri ve lezzetleri ile konuşulduğuna vurgu yaptı.

Fatih Mahallesi ve çevre mahalle muhtarlarının Başkan Zeydan Karalar'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etmesinin ardından mahalle merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Toplamda 1010 metrekare alan üzerinde kurulu 2 katlı taziye evinde; taziye salonu, 1 adet çocuk oyun alanı, 1 adet fitness alanı, yeşil alan ve spor alanı bulunuyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeydan Karalar, Politika, Karalar, Yerel, Yaşam, Fatih, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Fatih Mahallesi'ne Müjdeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:50 2025’te harç gelirleri toplamı belli oldu 2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 09:41:44. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Fatih Mahallesi'ne Müjdeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.