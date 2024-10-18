Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar\'dan Fatih Mahallesi\'ne Müjdeler

Yerel

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, görevinin kutsallığını bilerek hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, hizmetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Karalar, ekim ayı sonlanmadan 3 mahalle merkezi ve bir yolun açılışı için harekete geçti. İlk olarak Seyhan ilçesinde yapılan Fatih Mahallesi Mahalle Merkezi'nin açılışını; siyasiler, muhtarlar ve bölge halkı ile birlikte yapan Karalar, halka hitap etti.

Fatih Mahallesi'nde karşılaştığı yoğun ilgi ve muhabbet karşısında mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Zeydan Karalar, yaz sıcaklarının devam ettiği aylarda açılış yapmayı doğru bulmadıklarını ifade ederek, "Biz bir süre açılış yapmayınca çalışmadığımızı düşünenler oldu. Üst üste gerçekleştirdiğimiz açılışlarla tempomuzu arttırıyoruz. Zeydan Karalar'ı zincirle bağlasanız durur mu? Ne durur ne durdurur. Bütün belediye personeli ile birlikte halk için çalışmaya devam eder" dedi.

En güzel semt pazarı Fatih'te olacak

Hizmet anlayışlarının eşitlik üzerine kurulu olduğunu da aktaran Başkan Zeydan Karalar, Fatih Mahallesi'ne hizmet etmeye Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde başladığını, Büyükşehir'de de yol yapımı, cami bakımı, mahalle merkezi gibi hizmetlerle devam ettiklerini anlattı. Fatih Mahallesi sakinlerinden gelen cami minaresi yapım talebi için de söz veren Başkan Zeydan Karalar, "Fatih Mahallesi'ne yapacağımız işler bitmedi. Yaklaşık 200 milyon lira değerinde semt pazarı için de yer tahsisi yaptık. İhale sonuçlandığında en güzel semt pazarı Fatih'in olacak" diye belirtti.

Büyükşehirdeki ilk dönemlerinde çok iş yaptıklarını, önceki dönemlerde yapılmayan hizmetleri halkla buluşturduklarını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, tüm bunları pandemi, depremler, ağır borç yüküne rağmen başardıklarını bildirdi. Halka dokunan, ihtiyaçları giideren hizmetleri yapmanın kendisine nasip olmasından dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Biz zaten Adana'da nerede ne eksik varsa yapmaya taliptik. Bize güvendiniz, tekrar seçtiniz. Belediye başkanlığında bu benim üçüncü dönemim. Burada olduğumuz her gün görevimizin kutsallığını bilerek hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben Adana'nın bir evladı, verdiğiniz desteği hak etmeye çalışan bir kardeşinizim."

Adana artık güzellikleri ile gündeme geliyor

Adana'yı imar etmek ve dönüştürmek adına hizmet atağının, önümüzdeki 15 gün içinde 4 farklı proje açılışı ile süreceğini de kaydeden Başkan Zeydan Karalar, yapılan yatırımları sadece kentin fiziki şartları iyileştirmek için değil aynı zamanda Adana'yı hak ettiği parlak günlere ulaştırmak için de planladıklarını anlattı. Attıkları tohumların meyvelerini son yıllarda toplamaya başladıklarının sevincini dile getiren Başkan Zeydan Karalar, artık Adana'nın olumsuzluklarla değil, sıcak yürekli insanları, neşeli festivalleri, fuarları, doğal güzellikleri ve lezzetleri ile konuşulduğuna vurgu yaptı.

Fatih Mahallesi ve çevre mahalle muhtarlarının Başkan Zeydan Karalar'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etmesinin ardından mahalle merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Toplamda 1010 metrekare alan üzerinde kurulu 2 katlı taziye evinde; taziye salonu, 1 adet çocuk oyun alanı, 1 adet fitness alanı, yeşil alan ve spor alanı bulunuyor. - ADANA