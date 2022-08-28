Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı'da Vatandaşlarla Buluştu

28.08.2022 15:21
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı'da Vatandaşlarla Buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı ilçesini ziyaret ederek halkın sorun ve talepleri dinledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı ilçesini ziyaret ederek halkın sorun ve talepleri dinledi.

Siyasiler, ilçe belediye başkanları ve milletvekillerinin de yer aldığı heyet eşliğinde Pozantı'yı ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, ilçe merkezinin yanı sıra Kamışlı, Fındıklı, Alpu, Gökbez, Üçoluk ve Bürücek mahallelerinde yurttaşla ve muhtarlarla buluştu. Karalar, ziyaretinde, bölgenin önemli sorunlarından olan ve belediye tarafından asfaltlanan Hamidiye ve Armutoluk yollarının da açılışını yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük zorluklarla görev yaptığını belirten Karalar, halkın da belediyelerin de enflasyon nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti. Pandemiye, devralınan büyük borca, fiyat artışlarına rağmen birçok işte bir önceki dönemden üç dört kat fazla iş yapıldığını söyleyen Karalar, kalan eksikler için de tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Karalar, kentin 30 büyükşehir belediyesi arasında gelir açısından 22'nci sırada olduğunu hatırlatarak, Millet İttifakı döneminde Adana'nın ilk 10'a gireceğini öne sürdü.

Pozantı'nın mahalle ve köylerine yapılan hizmetleri de anlatan Karalar, milyonlarca adet çilek, lavanta, ceviz ve diğer fide dağıtımları ile tarıma verdikleri destekten bahsederek, bu desteğin süreceğini açıkladı. Karalar, kentin birçok noktasında olduğu gibi Pozantı'nın da asırlık sorunlarını çözmeye başladıklarını belirterek, ilçedeki arıtma sorununu da altyapı eksiklerini de çözeceklerini sözlerine ekledi.

Karalar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi'ne ilişkin ise şunları söyledi:

"Ulusal Kurtuluş mücadelesinden bahsederken Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmayanları kınıyorum. Malazgirt Zaferi'ni ananlar arasında, Kurtuluş mücadelesini anmayanlar var. Bu çok yanlış. Malazgirt Zaferi de bizim, Kurtuluş Mücadelesi de bizim, Çanakkale Zaferi de bizim, Mehter Marşı da bizim, İzmir Marşı da bizim. Bu millet, her şeye rağmen birlikte kardeşçe yaşamaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i kuruluş ayarlarına yeniden döndürmeye kararlıdır. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz."

YORUMLAR
500
Adanalı Balıkçılar Artan Maliyetlerden Şikayetçi: 'Tedirginiz. Acaba Tutacağımız Balık Maliyeti Karşılayacak Mı' Adanalı Balıkçılar Artan Maliyetlerden Şikayetçi: 'Tedirginiz. Acaba Tutacağımız Balık Maliyeti Karşılayacak Mı' Seyhan Nehri, plastik, metal ve cam atıklarla çöplüğe döndü Seyhan Nehri, plastik, metal ve cam atıklarla çöplüğe döndü
Kaynak: ANKA

Zeydan Karalar, Pozantı, Karalar, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:52 Deniz Akkaya ile Gülşen'in avukatı Emre Emek, sosyal medyada birbirine girdi
14:17 Rusya dediğini yaptı! ABD yapımı HIMARS'ları ve Ukrayna'daki dev mühimmat deposunu imha ettiler
13:54 Eğitim için ABD'de bulunan Hollandalı üç komando, kaldıkları otelin önünde silahla vuruldu
13:40 MASAK'tan bomba etkisi yaratacak araştırma: Son 1,5 senede Türkiye'deki TikTok kullanıcılarına 1,5 milyar lira para aktarıldığı tespit edildi
13:34 Bulgarlar, Rusya'nın ambargo uygulamasıyla yaşanılan yakacak krizi sonrası soluğu Edirne'de aldı! Tırlar dolusu pelet satın alıyorlar
12:52 Nişan fotoğrafı çekiminde üzerine yıldırım düşen damat hayatını kaybetti
12:44 Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterlinlik rekor fiyata satıldı
12:36 Şarkıcı Aynur Aydın'dan tutuklanan meslektaşı Gülşen'e destek: İslam dini hoşgörü dinidir, keşke birazcık gönülle görüp gönülle konuşabilseniz
12:15 Zonguldak'ta denize giden adamda milyonda bir görülen "sıcak ödemi" meydana geldi
11:39 Şahan Gökbakar'dan kendisine "maşa" diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 15:26:12. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement