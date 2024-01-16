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Adana Büyükşehir Belediyesi Hilmi Kürklü Bulvarı'nda Su Hattı Yeniledi - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Hilmi Kürklü Bulvarı'nda Su Hattı Yeniledi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Hilmi Kürklü Bulvarı'nda 2 km'lik su hattını yenileyerek, 6 mahallede su kesintilerine neden olan hattın değişimini gerçekleştirdi. Başkan Zeydan Karalar, çalışmaları yerinde denetledi ve yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte bölgedeki arıza ve su kesintilerinin son bulacağını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Hilmi Kürklü Bulvarı\'nda Su Hattı Yeniledi
16.01.2024 - 10:35,
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Adana Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak, Hilmi Kürklü Bulvarı'nda 2 km'lik su hattı yenilendi. 6 mahallede su kesintilerine neden olan hattın yenilenmesiyle, bölgedeki arıza ve su kesintileri ortadan kalkacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Hilmi Kürklü Bulvarı'nda 6 mahallede su kesintisine neden olan hattı değiştirdi. Başkan Zeydan Karalar, hat yenileme çalışmalarını yerinde denetledi.

Başkan Karalar,  "Kolay bitecek, hemen bitecek bir iş değildi. 2 km'nin üzerinde eski boruyu çıkarıp, yeni boru döşeme işi gerçekleştirildi. Çalışma arkadaşlarımız işin zorluğuna oranla çok hızlı hareket ederek yenilemeyi yaptılar. Hepsinin eline sağlık" dedi.

Bağlantılarda son çalışmaların gerçekleştirilmesinin ardından hat devreye alınacak. Yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte bölgede arıza ve su kesintileri son bulacak.

Kaynak: ANKA
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