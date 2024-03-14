Adana Büyükşehir Belediyesi Kadınları Güçlendiriyor

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Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kadınları güçlendirmek için kente kazandırdığı Gündüz Bakımevi, Bahçeşehir Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Kadının toplumda güçlü hale gelmesi amacıyla kadın kooperatifleri kuran, Kadın Akademisi, NİYET Akademileri ve Payhane Mutfağı'nı faaliyete geçiren Adana Büyükşehir Belediyesi ile SASA'nın birlikte hayata geçirdiği Bahçeşehir Gündüz Bakımevi, törenle açıldı.

Bahçeşehir Mahallesi Gündüz Bakımevi'nin açılışını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a, siyasiler, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve Bahçeşehir Mahallesi sakinleri eşlik etti.

GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNİN SAYISI EN AZ 20'YE ÇIKACAK

Karalar, 724 metrekare alanda, 150 çocuk kapasiteli Gündüz Bakımevi'ni Bahçeşehir Mahallesi'ne kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, gelecek dönemde Gündüz Bakımevleri'nin sayısını en az 20'ye çıkaracaklarının da müjdesini verdi. Adana'nın her noktasına hakim olduğunu kaydeden Karalar, Bahçeşehir Mahallesi'nin gelecek yıl Kapalı Semt Pazarı'na kavuşacağını da duyurdu.

Adana'yı çehresi ve hizmetleriyle emekli dostu bir kent haline getireceklerini belirten Karalar, inşa edecekleri Yaşlı Yaşam Merkez'leri ile yaşlıların nefes alabileceği, sosyalleşebileceği alanlar oluşturacaklarının bilgisini de verdi. Karalar, "Bizim dokunmadığımız kesim olmayacak. Belediyecilik, bir çocuğa, doğduğu andan başlayarak her türlü hizmeti sunmak, onunla ilgilenmek ve yaşamını kolaylaştırmak işidir. Bunu da büyük ölçüde yapıyoruz" dedi.