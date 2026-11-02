Adana Çukurova\'da yaklaşık 300 taksici korsan taksiciliğe karşı konvoy oluşturdu

Adana Çukurova'da yaklaşık 300 taksici korsan taksiciliğe karşı konvoy oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde yaklaşık 300 taksici, korsan taksiciliğe tepki göstererek iş bırakma eylemi yaptı. Belediye Evleri Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda toplanan taksiciler, 'Korsana hayır' sloganlarının ardından araçlarıyla konvoy oluşturup korna çaldı.
Adana'da araçlarıyla konvoy oluşturan 300 taksici, korsan taksiciliğe tepki gösterdi.
Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda bir araya gelen yaklaşık 300 taksici, korsan taksiciliğe tepki göstermek amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Araçlarını park ederek bulvarda toplanan taksiciler, "Korsana hayır" sloganları attı. Korsan taşımacılığın mesleklerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken taksiciler, protestolarının ardından araçlarına binerek konvoy oluşturdu. Kentin sokaklarında konvoy halinde ilerleyen taksiciler, korna çalarak korsan taksiciliğe karşı tepkisini ortaya koydu. Konvoy, kentte dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?