Adana Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nden 8 Mart etkinliği

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Adana Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili ve ÇGC Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Esendemir, katılımlarından dolayı teşekkür ettiği kadın gazetecilere karanfil verdi.

"BUGÜNÜ DAHA İYİ KOŞULLARDA GEÇİRMEK İSTERDİK"

ÇGC Mali Sekreteri Süreyya Uri Aksoy, "Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugünü daha iyi koşullarda geçirmek isterdik. Gün geçmiyor ki bir kadının ölüm haberini almayalım, bir kadının şiddete uğramadığı bir gün yaşanmasın" dedi.

ÇGC Başkan Yardımcısı Dilek Akın da şöyle konuştu:

"Bu güzel günde davetimize katıldığınız için ÇGC Yönetim Kurulu olarak çok teşekkür ediyoruz. Sadece Dünya Kadınlar Günü'nde değil, aslında yılın her gününde kadının değer görmesi, hatırlanması çok önemli çünkü kadın toplumun yapı taşı. Kadınları hayatın her alanında daha başarılı, daha özgüveni yüksek bireyler olarak görmek bizi mutlu ediyor. Kadın çalışma hayatının her alanında büyük başarılara imza atıyor. Kadın çalışmasa dahi evde nesiller yetiştiriyor ama kadının eğitimli olması çocuklarının da eğitimli olmasını, eğitimli nesiller yetiştirmesini sağlıyor. Eğitimli kadınlarımızla Türkiye daha iyi noktalara ulaşacaktır. Eğiten, üreten, toplumun yapı taşı olan bütün kadınlarımızın, siz kadın üyelerimizin Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

Çukurova Gazateciler Cemiyeti'nin en yaşlı üyesi Melek Kurt, kadın gazetecilerin yaşadığı zorluklara değinerek, "Toplumumuz erkek egemen bir toplum olduğu için ben kadın olarak herhangi bir daire müdüründen randevu istediğim zaman vermiyorlardı çünkü haberi doğru düzgün yazacağımdan emin değillerdi ama bir süre sonra hepsi beni arar oldu. Çünkü en düzgün, en kaliteli bir haber yapan muhabir olarak çalıştım. Bütün kadın arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.