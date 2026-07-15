Adana\'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Programı

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Seyhan ilçesinde bulunan Ulu Cami'de düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlar başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Ardından yapılan dualarda şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Programın ardından şehitlerin anısına cami önünde lokum dağıtımı yapıldı. - ADANA