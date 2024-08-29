Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği'ndeki 96 isimsiz şehit unutulmadı - Son Dakika
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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği'ndeki 96 isimsiz şehit unutulmadı

Adana\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği\'ndeki 96 isimsiz şehit unutulmadı

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği'ndeki 96 isimsiz şehit unutulmadı.

29.08.2024 09:43
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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği'ndeki 96 isimsiz şehit unutulmadı.

1970 ve 1980'li yıllarda ülkemizde binlerce askerden kimi Kıbrıs Barış Harekatı'nda, kimi Kore Savaşı'nda kimi ise terörle mücadelede vatan savunması için şehit düştü. Adana'nın merkez Asri Mezarlığı'nda bulunan 96 mezarın kime ait olduğu bilinmezken 'Şehitliğin isimsiz kahramanları' olarak adlandırılan bu vatan evlatları, Adana'dan savaş bölgesine gönderilen müfreze ve birliklerde görev yaptığı, ancak isimlerine ulaşılamadığına dikkat çekiliyor.

Kahramanlar unutulmuyor

Ay-yıldızlı Türk bayrağı işlenen, doğum ve ölüm tarihleriyle birlikte baba adı hanesi de boş bırakılan şehit mezarları, büyük bir özen ve hassasiyetle korunuyor. Asri Mezarlık'a giden şehit yakınları, isimsiz kahramanları da unutmuyor.

"Onları bağrımıza basıyoruz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Adana İl Başkanı Cumali Aslankeser, "Bu vatan kolay kazanılmadı terörle mücadelede çok güzel devam ediyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Vatan için canlarını feda eden nice kahramanlar yatıyor bu topraklarda. Mezar taşlarında ise sadece ay yıldız bulunuyor. Bizler her mezarlığa geldiğimizde dualarımızı ediyoruz ve onları bağrımıza basıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İsimsiz kahramanlarımızı unutmuyoruz"

Şehit mezarlarının büyük bir özenle korunduğuna dikkat çeken Cumali Aslankeser, "Burada Ay-yıldızlı Türk bayrağı işlenen, doğum ve ölüm tarihleriyle birlikte baba adı hanesi de boş bırakılan şehit mezarları, büyük bir özen ve hassasiyetle korunuyor. Burada yatan 'Şehitliğin isimsiz kahramanları', Adana'dan savaş bölgesine gönderilen müfreze ve birliklerde görev yaptığı, ancak isimlerine ulaşılamayan kahramanlardır. Kimi Kıbrıs Barış Harekatı'nda kimi, Kore Savaşı'nda kimi ise terörle mücadelede vatan savunması için şehit düştü" diye konuştu.

"Şehit olmak bize nasip olmadı"

1999 yılında Tunceli'de şehit düşen Orhan Özkaymak'ın babası Ali Özkaymak; "1974 yılında bende askerden yeni gelmiştim. Bize nasip olmadı şehit olmak ama evladıma nasip oldu. Allah hepsine rahmet eylesin" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği'ndeki 96 isimsiz şehit unutulmadı - Son Dakika


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