Adana\'da 7 katlı apartmanın son katında kurutma makinesi yangını hasara yol açtı

Adana'da 7 katlı apartmanın son katında kurutma makinesi yangını hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın son katında kurutma makinesinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dairede hasar oluşurken, ev sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
ADANA'da 7 katlı apartmanın son katındaki dairede kurutma makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'ndaki 7 katlı bir apartmanın son katındaki dairede saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının, kurutma makinesinden çıktığı belirlendi. Yanan dairede hasar oluştu.
Kaynak: DHA
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