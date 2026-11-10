Adana\'da Atatürk\'ün 88. yıl anmasında sirenle saygı duruşu yapıldı

Adana'da Atatürk'ün 88. yıl anmasında sirenle saygı duruşu yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü kapsamında yüzlerce kişi Atatürk Parkı'ndaki anıtın önünde bir araya geldi. Sirenin çalmasıyla saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşu yapıldı, araç sürücüleri kontak kapatıp araçtan indi ve törene Vali Mustafa Yavuz da katıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yıl dönümü nedeniyle Adanalı yüzlerce vatandaş Atatürk Parkı'ndaki Atatürk anıtı önünde toplandı.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise çalınan siren sesiyle birlikte herkes bir dakika saygı duruşuna geçti. Kent merkezinden geçen araç sürücüleri siren sesiyle kontak kapatıp araçtan inerek saygı duruşunda bulundu.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen anma törenine Adana Valisi Mustafa Yavuz'un yanı sıra kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İHA
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