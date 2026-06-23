Adana'da Bici Bici Tüketimi Artıyor - Son Dakika
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Adana'da Bici Bici Tüketimi Artıyor

Adana\'da Bici Bici Tüketimi Artıyor
23.06.2026 10:39
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Hava sıcaklıkları yükselince Adana'da serinletici tatlı bici bicye talep arttı.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesiyle birlikte, Adana'da kente özgü soğuk bir tatlı olan bici bici tüketimi arttı. Sıcaklık artışına paralel olarak, Seyhan Nehri ve Baraj Gölü kıyılarında kurulan tezgahlardaki satışlarda hareketlilik yaşanıyor.

Termometrelerin yukarılara tırmandığı kentte, bunaltıcı sıcaktan kaçan vatandaşlar serinlemek için soluğu nehir ve göl kenarındaki seyyar tezgahlarda alıyor. Adana'nın kavurucu yaz günlerinde hem yerli halkın hem de kente gelen turistlerin ilk tercihi olan bu geleneksel lezzet, ferahlatıcı özelliğiyle yoğun talep görüyor.

"Adana'da en çok yazın tüketilen tatlı türü bici bicidir"

İşletme sahiplerinden olan Hicabi Sarsal, "Adana'da en çok yazın tüketilen tatlı türü bici bicidir. Bici bici bu sıcak mevsimlerde, sıcak aylarda çok güzel serinleme tatlısıdır. Yerli yabancı turistlerin, Adanalıların her akşam düzenli tükettiği bir tatlıdır bici bici. Bici bici nişasta muhallebisinden yapılır. Özü odur. Nişasta muhallebisinin üstüne pudra şekeri. Pudra şekerinin üstüne biraz buz, biraz gül suyu. Bunlardan dolayı bici biciyi Adana'ya gelen dışarıdan yerli yabancı turistlere öneririz yani. Adana kültürünü yansıtıyor. Şalgam nasıl tescillenmişse, bici bicinin de tescillenmesini bekliyoruz en kısa zamanda" ifadelerini kullandı.

"Adana'nın sıcaklarında yenilebilecek tek şey bence"

Müşterilerden olan Elif Eseni "Adana sıcaklarında, bayıltıcı sıcaklarının ardından yani güzel bir serinletecek yiyecek diyeyim. Gül suyu, pudra şekeri, muhallebisi yani böyle. Adana'nın sıcaklarında yenilebilecek tek şey bence. Sıcaklara en iyi gelebilecek bir tatlı. Türkiye'de bilmeyen çok insan var. Gerçekten bu lezzetten mahrumlar. Yani onlara da öneririm. Ankara, İstanbul tarafı daha çok bilmiyor. Taşköprü'müz, manzara eşliğinde yenilebilir" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Bici Bici Tüketimi Artıyor - Son Dakika

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