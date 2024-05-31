Adana\'da bir tatlıcı Filistin\'e destek için gelirini bağışlayacak

Yerel

Adana'da bir tatlıcı 31 Mayıs günü elde ettiği gelirini İsrail katliamına maruz kalan Filistin halkına bağışlayacak.

Adana'da faaliyet gösteren bir tatlı işletme zinciri sahibi Kasım Yergin, Filistin'de yardıma muhtaç ailelere destek olmak ve farkındalık oluşturmak istedi. İşletmeci Yergin, 31 Mayıs'ta kazanacağı tüm geliri Filistin'e bağışlayacağını duyurdu. Yergin, Filstin'e destek için işletmenin önüne de büyük bir pankart astı.

Yergin 70 personellin de kendisine destek vererek, bir günlük yevmiyesini bağışlayacağını söyleyerek, çalışanlarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik etti.

Farklı işletmelerinde bağışlara katılması gerektiğini söyleyen Yergin, Türkiye olarak farkındalık oluşması gerektiğini belirtti. Aylardır İsrail'in saldırılarında 16 bin çocuğun katledildiğini söyleyen Yergin, " Bu bir savaş değil katliamdır. Bu katliamlara tüm dünya sessiz kalıyor. Bizde işletme olarak zor durumda olan Filistin halkına destek vermek istedik ve bağış yapmaya karar verdik. Herkesin Filistin'e destek olması lazım. Diğer işletme sahiplerinin de Filistin'e destek olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA