Adana'da Bulutta Çocuk Yüzü Belirdi - Son Dakika
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Adana'da Bulutta Çocuk Yüzü Belirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde bulutta çocuk yüzü belirmesi görenleri hayrete düşürdü. Karacaoğlan Mahallesi'nde çocuk yüzünü andıran bulut cep telefonuyla görüntülendi. Yağmur beklentisiyle gökyüzünü izleyen bir kişi, bulutta oluşan çocuk silüetini fark ettiğini ve bu durumun kendisinde burukluk hissi uyandırdığını ifade etti. Ancak bir süre sonra bulutta oluşan çocuk yüzü silüeti dağıldı.

09.06.2024 09:27
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Adana'nın Kozan ilçesinde bulutta çocuk yüzü belirmesi görenleri hayrete düşürdü.

Kozan'a bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde çocuk yüzünü andıran bulut cep telefonuyla görüntülendi. Yağmur beklentisi ile gökyüzünü izleyen Faruk Yiğenoğlu bulutta oluşan çocuk silüetini fark ettiğini ifade ederek, "Günlerdir aşırı sıcaktı. Bugün de kara bulutlar geldi şehri kapladı. Yağmur yağar mı diye balkondan bakarken bulutlarda çocuk silüeti gördüm. Bir an aklıma Gazzeli çocuklar geldi ve burukluk hissetim. Yağan yağmur da bu çocukların gözyaşları olabilir mi, bize bir ders gibi" dedi.

Bir süre sonra bulutta oluşan çocuk yüzü silüeti dağıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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