Adana\'da Deneyap Yaz Okulu Başladı

Adana Gençlik Merkezi'nde 'Deneyap Yaz Okulu' başladı. Proje kapsamında merkezde geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişmesi hedefleniyor.

Adana Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Deneyap Yaz Okulu', kodlama, robotik ve inovasyon temelli eğitimler veriyor. Programda öğrenciler hem öğreniyor hem de üretim odaklı projeler geliştiriyor.

Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişmesi amacıyla başlatılan yaz okulunda, gençler teorik bilgileri uygulamaya dökerek takım çalışması ve problem çözme becerilerini geliştiriyor.

'Deneyap Yaz Okulu'nun yaz boyunca çeşitli uygulamalı eğitimlerle devam edeceği öğrenildi. - ADANA