Adana\'da depremzedeler için yapılan afet konutları tamamlandı

Adana'da depremzedeler için yapımı tamamlanan afet konutlarını gören depremzedelerin mutlulukları yürekleri ısıttı. İnşaatı yapan firmanın ise önce zemin iyileştirmesi yaptığı, daha sonra depreme dayanıklı konutlar inşa ettiği öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ tarafından yapımına başlanan, inşaatı üstlenen firma tarafından 9 ayda tamamlanan ve anahtarları depremin yıl dönümünden önce hak sahiplerine teslim edilen konutlara yerleşim başladı.
Göz kamaştıran proje
Adana'nın önde gelen inşaat firmalarından olan ve sektöründe 45 yıllık deneyime sahip Halil Avcı İnşaat'ın, Ceyhan ilçesinde 27 blok ve 516 daireden oluşan projesi gerek mimarisi gerekse işçilik kalitesiyle göz kamaştırıyor. Tamamı 3+1 ve 100 metrekare büyüklüğünde olan dairelerin yapımında kullanılan malzemelerin yüzde 100 yerli üretim olduğu kaydedildi.
Depremzedeler mutlu oldu
Evlerini gelip görmeye başlayan depremzedelerin mutlulukları ise yürekleri ısıttı. Depremzedelerin evlerini gördüğü anlara İhlas Haber Ajansı muhabiri tanıklık etti. Depremde oturduğu apartman ağır hasar alan Meral Ayrancı, eşi, kızı ve 2 torunu ile evini görmeye geldi. Evi çok beğenen Ayrancı, "Çok şükür evimize kavuştuk. Orası yıkılınca burayı verdiler. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bir an önce taşınmayı bekliyoruz" dedi.
"Bir daha deprem korkusu yaşamayacağız"
Evlerin bedelinin yüzde 60'ının devlet tarafından ödendiğini, sadece yüzde 40'ını ise iki yıl sonra kendilerinin ödemeye başlayacağını belirten Ayrancı, "Allah devletimizden razı olsun. Biz orada 2 odadaydık burası 3+1 oldu. Kullanılan malzemeler ve işçiliği de son derece kaliteli. Torunlarıma da oda yapacağım burada. Hepsinden önemlisi artık deprem diye bir korku yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.
"Cumhurbaşkanımız sözünde durdu"
Kızı Medine Akdemir'e ev çıkan Sultan Cinkara ise evi çok beğendiğini belirterek, "Ev çok güzel, kaliteli. Çok memnun olduk. 1 sene sonra ev teslim edildi. Çok memnunuz. Ben de başka bir yerde TOKİ'nin yaptığı evde oturuyorum. Bir çatlak dahi yok. Burası da öyledir. TOKİ'ler çok güzel ve kaliteli yapıldı. Buranın ödeme şartı da hiç üzmedi. 2 sene sonra faizsiz ödeme başlayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. İyi ki başımızda. Sözünde durdu" diye konuştu.
"TOKİ, ülkemizde inşaatçılığa çağ atlattı"
İnşaatı yapan firmanın sahibi Halil Avcı ise bölgenin toprak özelliğinden dolayı önce zemin iyileştirmesi yaptıklarını anlattı. Avcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımıza verdiği sözü yerine getirdik. Yer tesliminden sonra 9 ayda inşaatı tamamladık. TOKİ, ülkemizde inşaatçılığa çağ atlatan bir kurum oldu. Ülkemizin her yerinde sağlam konutlar yapıyor. Sistemin özelliği öncelikle sağlam zeminde ve zemini sağlam olmayan yerde zeminin sağlamlaştırılmasıyla ilerliyor. Tünel kalıp sistemi dediğimiz bölme duvarların dahi olmadığı hepsinin perde duvar olduğu bir sistemle konutları inşa ettik" dedi.
"9.5 büyüklüğünde depreme dayanır"
Halil Avcı, binaların depreme dayanaklı olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle DSM kolon dediğimiz halkımızın fore kazıklar çakılarak bildiği bir yapı ile zemin elde edildi. Önce zemin iyileştirilmesi yapıldı ve radye temeller üzerine binalar oturtuldu. İnsanlarımız evlerini teslim aldılar. Yatay mimariye uygun proje yaptık. TOKİ 15 günde bir bizlere paralar ödedi. Bizler de bütünüyle insanlarımızın mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için gayret gösterdik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, TOKİ Başkanımız, ilgili herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Ayrıca Halil Avcı, deprem konutlarının 9.5 büyüklüğünde bir depreme dahi dayanabilecek şekilde inşa edildiğini sözlerine ekledi. - ADANA
Son Dakika › Yerel › Adana'da depremzedeler için yapılan afet konutları tamamlandı - Son Dakika
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