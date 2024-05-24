Adana'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında yaşam başladı - Son Dakika
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Adana'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında yaşam başladı

Adana\'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında yaşam başladı

Adana'da depremzedeler için TOKİ tarafından yapılan konutların bir kısmı tamamlandı ve aileler evlerine yerleşmeye başladı. Depremde hayatta kalan yaşlı çiftin mutluluğu ise görenleri sevindirdi. İnşaatlar hızla devam ediyor ve yakında daha fazla konut teslim edilecek.

24.05.2024 10:06
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Adana'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında yaşam başladı. Deprem günü Konya'daki kızının yanına gittikleri için hayatta kalan yaşlı çiftin mutluluğu görenlerin içini ısıttı.

Adana'da, depremzedeler için TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların bin 589 tanesi tamamlandı. Geriye kalan konutların ise işçiler tarafından 3 vardiya olarak yapımı 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

Hayat başladı

Projeler çerçevesinde bütün kaba inşaatlar tamamlanmış olurken, kurası çekilen ve hak sahiplerine teslim edilen evlerde yaşam başladı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarında oturmaya başlayan aileler, hem devlete teşekkür etti hem de artık deprem korkusu yaşamayacaklarını söyledi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Depremde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde oturdukları Gültekin Apartmanı yıkılan ve kendileri Konya'da yaşayan kızları Onur'un yanında olduğu için kurtulan Oruç (75) ve Gönül (70) Doğanay çifti de bu ailelerden yalnızca birisi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Gönül Doğanay, "1 yıl içerisinde anahtarlarımızı teslim aldık. Çok şükür artık yeni evimizdeyiz ve çok memnunuz. Odalar iyi, genişliği iyi. Evimize yerleştik, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

"Herkesin yerleşmesi için dua ediyoruz"

Evleri yıkıldığı için üzülen ancak yeni evini çok beğenen Doğanay, "Depremi yaşayan bütün insanlarımız acı çektiler, evlerinden oldular. İnsanlar eşyalarını koyacak yer bulamadı. Biran önce TOKİ'lere yerleşmeleri için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Oruç Doğanay ise evlerini çok beğendiğini söyleyerek, yetkililere teşekkür etti.

İnşaatları inceleyen Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Evlere taşınma işlemleri başladı ve okullar tatil olunca bu taşınmalar daha da hızlanarak devam edecek. Buralar 1 ay sonra cıvıl cıvıl olacak. Adana'da son 10 gün içerisinde 6 ihale daha yapıldı. 3 bin 572 konut daha inşa edilip depremzedelere teslim edilecek" diye konuştu.

"Deprem korkusu yaşamayacaklar"

TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların artık deprem korkusuyla yaşamayacaklarını anlatan Karslıoğlu, "Böyle bir kalitede devletin güvencesinde, devletin gücüyle, oluşturulmuş evlerde oturan vatandaşlarımızdaki mutluluğu gözlerinden anlıyoruz. O çocukların güvende oluşu çok önemli. Daha yeni yeni uyku uyuyan vatandaşlarımız var. Gönül rahatlığıyla deprem korkusunu artık yaşamayacaklar" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında yaşam başladı - Son Dakika

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