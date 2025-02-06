Adana'da Depremzedelere Konut Teslimi

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'da 2 yılda depremzedelere verilen konut sayılarını açıklayarak, "8 bin 990 hak sahibi var. 6 bin 817 hak sahibine anahtarı teslim edildi. Kalan 2 bin vatandaşımıza da yıl sonuna kadar anahtar teslimi yapılacak" dedi.

Adana Valiliği tarafından Kıvanç İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri anma töreni düzenlendi. Törende hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp dua okundu. Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu dinleti sunuldu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bugün dünya tarihinin son yüzyıl diyoruz ama belki de daha da uzun yıllar bin yıllar boyunca yaşanmış en elim hadiselerden birisinin 2.yıl dönümündeyiz, 2.yıl dönümünü idrak ediyoruz. Acılarımız taze, yüreğimiz yanıyor. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüz binlerce vatandaşımız halen yaralı. Bugün ziyaret ettiğimiz depremzedelerimiz var, yaralı vatandaşlarımızın hem yaraları çok taze hem de yaralı kelimesi aslında durumlarını ifade etmekten aciz kalır. Beden ve ruh sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını diliyorum" diye konuştu.

Vali Köşger sözlerini şöyle sürdürdü:

" Devletimiz de her an üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yapıyor. Sahada 850 bin konut yapılıyor, 200 bini teslim edildi. Adana için söyleyeyim ben size, 8990 hak sahibi var 6817 hak sahibine anahtarı teslim edildi. Adana'da ihtiyaçtan fazla da konut üretiliyor. Kalan 2000 vatandaşımıza da yıl sonuna kalmadan anahtarları teslim edilmiş olacak. Deprem kuşağındayız, fay hatlarının olduğu bölgedeyiz bunu göz önünde bulunduracağız ve bundan sonra kentlerdeki bina stoklarını, yapı stoklarını, kentlerin bundan sonra planlanmasını, yapacağımız evleri, yapacağımız tüm inşaatları depreme uygun şekilde yapmamız gerekir. Bu anlamda artık, ihmal edilecek bir durumda değiliz. Bir daha bu felaketi Allah ne bizim ülkemize ne de dünyada başka bir yere tekrarını göstermesin."

Vali Köşger, depremin bir gerçek olduğunu bunu göz önünde bulundurarak derhal bütün yapı stoğunun gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Adana'da kaybettiğimiz 418 Adanalı hemşerimiz vardı. Adana'da hastanelerinde vefat edenlerle birlikte kentimizde 687 kişi vefat etti. Onların hepsine Allahtan rahmet diliyorum. Adana'da hayatını kaybeden 8 öğretmenimizin yakınları da burada, onlar da dahil olmak üzere bütün milletimize baş sağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin canlarımıza" ifadelerini kullandı.

Törende konuşma yapan Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural ise, "Depremi en fazla hisseden bakanlıklardan bir tanesiyiz. Bir şekilde zarar gören vatandaşlarımız ya çalışanımız ya öğrencimiz, ya velimiz. Dolayısıyla bu süreci en fazla en derinden hisseden bakanlıklardan bir tanesiyiz. Elimizden geldiği ölçüde bu süreçte bu yükü bu acıyı hafifletmek için sahada olmaya çalıştık. Asıl işimiz bizim eğitim. Bu süreçte eğitime dair neler yapıldı denilse öncelikle yaşanan olayın bir psikolojik etkisi var, ister istemez aileler üzerinde yetişkinler üzerinde tabii ki çocuklar üzerinde de travmalara neden olabiliyor. Dolayısıyla hem üniversitelerden hocalarımızın desteği hem bizim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanları aracılığıyla bizim ilk odaklandığımız konulardan bir tanesi bu oldu. Kayıp, yas nasıl bir tramvaya neden olur, nasıl anlaşılır, böyle bir çocuğa nasıl müdahale edilebilir. Bu konulara öncelik verdik" dedi.

Vural şöyle devam etti:

"Bunun dışında bölgeye öğretmen takviyesi yapıp 20.000 atamayı sırf bu bölgeye planladık. Bölgeden ayrılmak isteyen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize kolaylıklar sağladık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, geride kalmış yakınlarına da sabırlar diliyorum. Depremde yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." - ADANA