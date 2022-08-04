İki bacağı kesilip tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Muhammed'in futbol aşkı - Son Dakika
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İki bacağı kesilip tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Muhammed'in futbol aşkı

04.08.2022 10:56
İki bacağı kesilip tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Muhammed'in futbol aşkı

Adana'da 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' tanısı konulan 8 yaşındaki Muhammed'in iki bacağı 8 ay önce enfeksiyon nedeniyle diz altından kesildi.

Adana'da 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' tanısı konulan 8 yaşındaki Muhammed'in iki bacağı 8 ay önce enfeksiyon nedeniyle diz altından kesildi. Minik Muhammed tekerlekli sandalyeye mahkum kalırken, futbolcu olma hayalinden ise hiç vazgeçmedi. Her hafta annesiyle birlikte yaşıtlarının futbol antrenmanına giden Muhammed, tekerlekli sandalyesinde onları izliyor ve protez bacağına kavuşup arkadaşlarıyla birlikte oynamanın hayalini kuruyor.

Hasan (33) ve Narin (30) Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammed'e (8) doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' (Tibial Hemimelia) tanısı konuldu. Erol ailesi, evlatlarının tedavisi için sürekli Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine gitti ancak bir çözüm bulamadı. 8 ay önce ise minik Muhammed'in her iki bacağında da enfeksiyon oluştu. Doktorlar, enfeksiyonun vücuda dağılmaması için Muhammed Erol'un iki bacağını diz altından kesti.

Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkum kalırken, ailesi de evlatlarının 125 bin liralık protez bacak masrafı için yardım kampanyası başlattı ve 57 bin lira topladı. Aile, evlatlarının mutlu olup yaşıtlarından geri kalmaması için ellerinden gelen çabayı da göstermeye başladı. Muhammed'in futbol sevgisini bilen anne Narin Erol, oğlunu aylardır Güney Yıldızı Stadyumu'ndaki yaşıtlarının oynadığı Havuzlubahçe Spor Kulübü antrenmanlarına götürüyor. Burada Kulüp Antrenörü Nevzat Karabulut ile birlikte tekerlekli sandalyeden arkadaşlarını izleyen Muhammed, protez bacağına kavuşup arkadaşlarıyla birlikte oynamanın hayalini kuruyor.

Anne Narin Erol, "Oğlum futbola çok hevesli. Ben de onu her antrenmana getiriyorum. Oğlum arkadaşlarıyla futbolla ilgili vakit geçirmeyi çok seviyor. Evladımın protez bacaklarına kavuşup arkadaşları gibi futbol oynamasını istiyorum" diye konuştu.

Protez bacaklar için 57 bin lira topladıklarını belirten anne Erol, "68 bin lira daha eksiğimiz var. Şu ana kadar 57 bin lira topladık. Bir anne olarak bütün çocukların koştuğunu görünce benim yüreğim acıyor. Evladımın da arkadaşları gibi koşup oynamasını, onlara katılmasını istiyorum" dedi.

Ayrıca anne Narin Erol, "Oğlum futbolu çok seviyor. Ülkemizde Ampute Futbol Milli Takımı var. Eğer imkan verilirse belki oğlum ileride orada oynayacak" ifadelerini kullandı.

"Muhammed futbol oynayınca dünyanın en mutlu insanı olacağım"

Kulüp Antrenörü Nevzat Karabulut ise Muhammed'in futbol sevgisinin çok büyük olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Muhammed'in her gün antrenmana gelip arkadaşlarını seyretmesi beni çok derinden yaraladı. Benim burada yaptığım tek şey Muhammed'e ve ailesine umut olmak. Dilerim ki en kısa sürede Muhammed protez bacaklarına kavuşur ve arkadaşlarıyla futbol oynar. Onu böyle gördüğümde çok üzülüyorum ancak futbol sevgisi de beni umutlandırıyor. Umuyorum ki Muhammed'in protez bacağı takıldıktan sonra arkadaşlarıyla futbol oynayınca dünyanın en mutlu insanı ben olacağım."

Arkadaşlarını futbol oynarken izleyen Muhammed ise yürüyüp, onlarla oynamak istediğini belirterek, "Futbol oynamak hayalim. Arkadaşlarımla koşup onların arasına katılmak istiyorum. Onları izleyip aralarına katılamayınca üzülüyorum" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Mahkum, Futbol, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İki bacağı kesilip tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Muhammed'in futbol aşkı - Son Dakika

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