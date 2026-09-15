Adana'da emeklinin 1057 günlük hizmeti iptal edildi, 158 bin 300 TL borç çıkarıldı - Son Dakika
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Adana'da emeklinin 1057 günlük hizmeti iptal edildi, 158 bin 300 TL borç çıkarıldı

Adana\'da emeklinin 1057 günlük hizmeti iptal edildi, 158 bin 300 TL borç çıkarıldı
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Adana'da yaşayan 58 yaşındaki Sefalet Verani, Ocak ayında emekli olduktan sonra SGK'nın 1057 günlük hizmetini fiili çalışmaya dayanmadığı gerekçesiyle iptal etmesiyle emekliliği ve 20 bin TL maaşı kesildi.

Adana'da yaşayan 58 yaşındaki Sefalet Verani, yıllarca çalışıp yaptığı doğum borçlanmasının ardından 2026 yılının Ocak ayında emekli oldu. 6 ay boyunca emekli maaşı alan Verani'nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan incelemenin ardından 1057 günlük hizmetinin "fiili çalışmaya dayanmadığı" gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi. Emekliliği iptal edilen ve 158 bin 300 TL borç çıkarılan Verani, iş yerinde gerçekten çalıştığını öne sürerek, "Ben çalıştım, hak ettim, emek verdim. İşverenin hatası varsa bunun faturasını bana kesmesinler" dedi.

Adana'da yaşayan 2 çocuk annesi Sefalet Verani, Metal Sanayi sitesindeki bir firmada 2014 yılında işe başladı. Bir süre burada çalışan Verani, daha sonra işten ayrıldı ve başka bir firmada aşçılık yaptı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ise Sefalet Verani, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak emeklilik dilekçesi verdi. Doğum borçlanması yapan kadın, 2026 yılının Ocak ayında emekli oldu ve 20 bin TL emekli maaşı bağlandı.

Temmuz ayında maaşını aldı, emekliliği durduruldu

20 Temmuz'da ise emekli maaşını alan Sefelat Verani'ye Ağustos ayında SGK tarafından yazı gönderildi ve yazıda, '5510 Sayılı Kanunun Geçici 81C/BD maddesi kapsamında, 15 yıl sigortalılık süresi, 58 yaş ve 3600 gün hizmet şartından yaşlılık aylığı bağlandığı, tahsis talep tarihiniz itibariyle 3626 gün hizmetinizin olduğu, ancak Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 20.04.2026 tarihli ve 140037477 sayılı yazısı ekinde yer alan, 09.02.2026 tarihli ve 2025/420432/009 sayılı rapora istinaden işyerinde, 01.01.2015-26.05.2015 tarihleri arasında geçen 144 gün, 06.03.2017-30.06.2020 tarihleri arasında geçen 913 gün olmak üzere toplam 1057 gün hizmetinizin fiili çalışmaya dayanmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, iptal edilen 1057 gün hizmetten sonra, 2599 gün hizmetinizin kaldığı ve tahsis talebi itibariyle emeklilik şartlarını sağlamadığınız anlaşılmış ve almakta olduğunuz yaşlılık aylığınız başladığı tarih itibariyle iptal edilmiş olup tarafınıza ödenmiş olan yersiz aylıkların tahsil edilmesi gerektiğinden, tarafınıza borç bildirilmiştir' denildi.

Ayrıca Sefalet Verani'ye yasal faiziyle birlikte 158 bin 300 TL borç çıkartıldı.

SGK'ya gitti, sorununu çözemedi

Evrakla birlikte SGK'ya giden Sefalet Verani, görevlilerden ise işvereninin vergi kaçakçılığı yaptığını ve sahte evrak düzenlendiğini bu nedenle prim günlerinin silindiğini öğrendi.

Yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hukuki yollara başvuracağını belirten Verani, hem işvereni hem de SGK hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

"Ben çalıştım, hak ettim, emek verdim"

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Sefalet Verani, emeklilik sürecinde SGK'dan aldığı bilgiler doğrultusunda doğum borçlanması yaptığını belirterek, emeklilik hakkını kazanmasının ardından yaşadığı sürecin kendisini mağdur ettiğini söyleyerek, "2026 yılının Ocak ayında emekli oldum. Temmuz ayında maaşımı aldım. Ondan sonra 'Emekliliğiniz iptal oldu' şeklinde mesaj geldi. Neden iptal olduğunu öğrenmek için SGK'ya gittim. Bana işverenimin vergi kaçakçılığı yaptığını ve sahte evrak düzenlendiğini, bu nedenle bin 57 günümün silindiğini söylediler" dedi.

"Çalıştığımı 10 şahit ile ispatlarım"

İş yerinde gerçekten çalıştığını savunan Verani, kendisini doğrulayabilecek çok sayıda kişinin bulunduğunu belirterek, "Ben bunu ispat ederim. Esnaflar bana şahitlik yapacak. Kardeşlerim var orada, çalıştığıma dair fotoğraflarım var. Bunları il müdürüne ibraz ettiğim halde kimse benim elimden tutmadı. Ben yine söylüyorum; orada çalıştığıma dair 10 tane şahit getiririm. Eğer hata iş yerinin hatasıysa bunun faturasını bana kesemezler. Ben çalıştım, emek verdim ve emekliliği hak ettim" ifadelerini kullandı.

"Komşumdan borç bulup doğum borçlanması yaptım"

Emeklilik için SGK'ya başvurduğunda kendisine doğum borçlanması yapmasının söylendiğini aktaran Verani, bunun üzerine maddi imkanlarını zorlayarak borçlanma yaptığını söyledi.

Verani, "Hastalığım nedeniyle yüzde 60 raporum var. SGK'da bana, '58 yaşını doldurduysan doğum borçlanması yap. Ocak ayından önce doğum borçlanmasını yaparsan emeklilik hakkı kazanırsın' dediler. Ben de komşumdan borç buldum, altınlarımı bozdurdum ve doğum borçlanması yaptım. Daha sonra Ankara'ya gitti, doğrulandı ve emeklilik hakkını kazandım. 6 ay maaş aldım. Şimdi ise emekliliğim iptal edildi. 6 ay aldığım maaş kursağımda kaldı" dedi.

"Bir aydır ilaçlarımı dahi alamıyorum"

SGK tarafından çıkarılan borcun yanı sıra sağlık hizmetlerinden yararlanmak konusunda da sorun yaşadığını belirten Sefalet Verani, "Aldığım parayı faiziyle birlikte geri istiyorlar. Önce 137 bin lira civarındaydı, şimdi 158 bin 300 liraya çıktı. Ayrıca ilaçlarımı da alamıyorum, GSS borcu ayrı çıkıyor. Bir aydır ilaçlarımı dahi alamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Primlerim tek tek hesaplandı"

Verani, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hukuk mücadelesi başlatacağını belirterek, "Ben haksız değilim. Ben çalıştım, hak ettim, emek verdim. Eğer işverenin bir hatası varsa bunun faturasını bana kesemezler. Gerekli bütün yerlere başvuracağım. Patronla görüştüm. O da 'Haklısın, mahkemeye ver' diyor. 'Benim borcum olsa bile borcumu yapılandırdım' diyor. Ben çalışmamış olsam SGK benim primlerimi nasıl hesapladı? Primlerim tek tek hesaplandı. Üstelik eksik kalan primlerim için borçlanma yaptım. Şu anda mağdur olan ben oldum. İlaçlarımı dahi alamıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da emeklinin 1057 günlük hizmeti iptal edildi, 158 bin 300 TL borç çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da emeklinin 1057 günlük hizmeti iptal edildi, 158 bin 300 TL borç çıkarıldı - Son Dakika
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