Adana'da Fırıncılar Zorlu Sıcaklıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Fırıncılar Zorlu Sıcaklıkla Mücadele Ediyor

Adana\'da Fırıncılar Zorlu Sıcaklıkla Mücadele Ediyor
25.06.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 40 dereceyi aşan sıcaklıkta fırıncılar, 80 dereceye ulaşan ortamlarda çalışıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana'da fırıncılar, ortam sıcaklığının 80 dereceye kadar ulaştığı alanlarda zorlu mesai yapıyor.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Adana'da, ekmek üretimi yapan fırıncılar adeta ateşin karşısında ekmek parası kazanıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, fırınların başında çalışan ustalar, ortam sıcaklığının 80 dereceye kadar ulaştığı alanlarda uzun saatler boyunca mesai yapıyor. Fırın içindeki sıcaklığın ise 450 ile 900 derece arasında değiştiği belirtildi.

"Yaz sıcağında zor oluyor"

Yaklaşık 25 yıldır fırıncılık yapan Davut Önen, yaz aylarında işlerinin çok daha zorlaştığını belirterek, "Sabah erken saatlerde işe geliyoruz, akşam 8'e kadar çalışıyoruz. Zorlukları çoktur. Yaz sıcağında daha da zor oluyor çünkü çalışma saatlerimiz uzun. Allah bütün fırıncıların yardımcısı olsun. Fırın içi 450 ile 900 derece sıcaklığı buluyor. Fırının önünde çalıştığımız yerde ise sıcaklık 80 dereceye kadar çıkıyor" dedi.

"Adana ve fırın sıcağı bizi yıpratıyor"

Fırında çalışan Mustafa Gül, "Zor şartlar altında çalışıyoruz, sabah erken saatlerde işe başlıyoruz. Havanın sıcaklığı, saatlerinin uzun olması bayağı bir beden gücü tüketiyoruz. Adana'nın sıcağını biliyoruz, havanın sıcak olması fırının sıcak olması bizi biraz daha yıpratıyor. Bu hizmeti vermek zorundayız, sonuçta insanlar ekmek yiyecek" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Adana, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Fırıncılar Zorlu Sıcaklıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı Sel sularına kapılan 12 yaşındaki çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı
Özel’in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
09:00
Maçın önüne geçtiler Herkes onları konuşuyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 09:44:22. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Fırıncılar Zorlu Sıcaklıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.