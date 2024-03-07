Adana'da Kadın Emeği Pazarı Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Kadın Emeği Pazarı Açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Emeği Pazarı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında açıldı. Kadın kooperatifleri, girişimciler ve üreticilerin el emeği ürünleri, Adanalılarla buluştu.

07.03.2024 13:12  Güncelleme: 13:24
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Kadın Emeği Pazarı'nın beşincisi açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadın kooperatifleri, kadın girişimci ve kadın üreticilerinin kendi imkanları ile ürettikleri el emeği hediyelik ürünleri, Kadın Emeği Pazarı'nda Adanalılarla buluşturdu.

"Ürettikçe Hep Güçlü" sloganıyla düzenlenen Kadın Emeği Pazarı'nda takı, örgü, tığ, dikiş, süsleme, boyama, el yapımı çanta, örgü bebek, kanaviçe, seramik, çini, mum, doğal taş süsleme, cam ve resim gibi birbirinden renkli ürünler, satışa sunuldu.

FARKINDALIK ADINA BİLGİLENDİRME DE YAPILDI

Kadın Emeği Pazarı'nda, Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi iş birliği ile hukuki danışmanlık hizmeti verildi; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı uzman meslek elemanları tarafından psiko-sosyal bilgilendirme yapıldı. Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ise çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenledi.

Ayrıca pazarda, uzman meslek elemanları tarafından Kadın Emeği Atölyesi düzenlendi; kadınların üretim sürecinde karşılaştıkları engeller, toplumsal cinsiyet bağlamında ele alınarak, nasıl aşılacağına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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