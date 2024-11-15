Adana\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Anıt Sayaç Uygulaması Başlatılıyor

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde "Anıt Sayaç" uygulaması başlatacak. Anıt Sayaç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne kadar farkındalık yaratmaya devam edecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi,25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü farkındalık çalışmaları yürütüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde ekrana yansıtılan Anıt Sayaç ile hayatını kaybeden kadınlar anılacak.

Belediye Meclis üyeleri, 13 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen Meclis toplantısına yakalarında "Kınayarak Değil Çalışarak Yenebiliriz" rozetleri ile katılarak, kadına yönelik artan şiddete dikkat çekti. Mecliste ayrıca, Adana Büyükşehir Belediyesi Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önleme Politika Belgesi açıklandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık ve dikkat çekmek amacıyla 25 Kasım-10 Aralık günlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 16 Günlük Aktivizm Takvimi'nin duyurularının kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.