Adana'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Anıt Sayaç Uygulaması Başlatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Anıt Sayaç Uygulaması Başlatılıyor

Adana\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Anıt Sayaç Uygulaması Başlatılıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde 'Anıt Sayaç' uygulamasını hayata geçirerek kadına yönelik şiddete dikkat çekmeyi hedefliyor. Uygulama, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne kadar devam edecek.

15.11.2024 13:00  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde "Anıt Sayaç" uygulaması başlatacak. Anıt Sayaç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne kadar farkındalık yaratmaya devam edecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi,25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü farkındalık çalışmaları yürütüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde ekrana yansıtılan Anıt Sayaç ile hayatını kaybeden kadınlar anılacak.

Belediye Meclis üyeleri, 13 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen Meclis toplantısına yakalarında "Kınayarak Değil Çalışarak Yenebiliriz" rozetleri ile katılarak, kadına yönelik artan şiddete dikkat çekti. Mecliste ayrıca, Adana Büyükşehir Belediyesi Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önleme Politika Belgesi açıklandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık ve dikkat çekmek amacıyla 25 Kasım-10 Aralık günlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 16 Günlük Aktivizm Takvimi'nin duyurularının kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, Belediye, Politika, Dünya, Adana, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Anıt Sayaç Uygulaması Başlatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
12:06 Rize’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
17:17 Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı
20:58 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
19:51 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürüne ’üstün başarı’ ödülü verildi Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürüne 'üstün başarı' ödülü verildi
19:48 Bayern Münih’in yıldızı jet satın alıyor: Fiyatını duyanların ağzı açık kaldı Bayern Münih'in yıldızı jet satın alıyor: Fiyatını duyanların ağzı açık kaldı
19:19 Almanya’da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü Almanya'da Türk kızına okulda şiddet: Tuvalette öldüresiye dövdü
19:17 Atatürk Görseline Saldırı: Yabancı Tutuklandı Atatürk Görseline Saldırı: Yabancı Tutuklandı
18:58 Gardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: Gören herkes aynı yorumu yapıyor Gardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: Gören herkes aynı yorumu yapıyor
18:52 Kadıköy Belediye Başkanı’ndan, İBB Meclisi’nde dikkat çeken çağrı Kadıköy Belediye Başkanı'ndan, İBB Meclisi'nde dikkat çeken çağrı
18:19 Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma’nın yeni teknik direktörü Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma'nın yeni teknik direktörü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 14:03:37. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Anıt Sayaç Uygulaması Başlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.