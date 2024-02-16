Adana\'da Kalp Krizi Geçiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aksoy İçin Tören Düzenlendi

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Adana'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aksoy için tören düzenlendi. Aksoy'un evlatları 'Babam, sensiz ne yapacağız' diyerek gözyaşı döktü.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası 58 yaşındaki İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aksoy, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarı üzerine eve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aksoy, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tören düzenlendi

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aksoy için Adana Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Aksoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu önünde eşi Aytül, kızı Esra ve oğlu Furkan uzun süre gözyaşı döktü.

Evlatları gözyaşı döktü

Bu sırada Aksoy'un kızı Esra, "Canım babam, doğudan daha yeni döndün. Yeni kavuşmuştuk. Senin için her şeyi yapacağım", oğlu Furkan Aksoy ise, "Sensiz nefes alamam babam" diyerek gözyaşı döktü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hakan Aksoy'un cenazesi toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kargılı Mahallesi'ne götürüldü.

Törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, kent protokolü ve emniyet personeli katıldı. - ADANA