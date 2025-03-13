Adana'da Koruyucu Aileler İftarda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana'da Koruyucu Aileler İftarda Buluştu

Adana\'da Koruyucu Aileler İftarda Buluştu

DAİMFED, koruyucu aileler ve çocuklar için geleneksel iftar yemeği düzenledi; eğlencelerle zenginleştirildi.

13.03.2025 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da koruyucu aileler ve Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nun (DAİMFED) düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde buluştu.

DAİMFED'in 17'nci geleneksel iftar yemeği, kentteki bir otelde gerçekleştirildi. İftar sonrası animatörler, çocuklarla eğlenceli oyunlar oynadı. İftar programı, Hacivat ile Karagöz gösterisinin ardından son buldu.

Programda konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "16 yıl önce başladığımız koruyucu aileler ve çocukları etkinliklerinde Türkiye'de 37. sıralamadan 4.sıralamaya ulaştık. Bu büyük yürekli insanlar her zaman artıyor. Bu tür etkinlikleri her yıl yapınca bizler ön ayak olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'de ikinciliği elde etmek. Yürekli ailelere, merhametli ailelere ve vicdanlı ailelere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü devletin elinde bulunan imkanlarla yurtlarda çocuklarımız zaten büyüyor ancak aile sevgisinden yoksun büyümemesi içinde en önemli projelerden bir tanesi koruyucu ailelerimiz oluyor. Bu sayıları daha da arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. DAİMFED olarak önce vatan, sonra vatandaş sonra zaman kalırsa sektörle ilgilenmeye çalışıyoruz. Çünkü Sivil Toplum Kuruluşunun amacı budur" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Mustafa Karslıoğlu, Akdeniz İnşaat, Sevgi Evleri, Sivil Toplum, Eğitim, Yerel, Yaşam, İftar, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Koruyucu Aileler İftarda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç’te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
Niğde’de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı Niğde'de mumya kaçakçılığı operasyonda 7 kişi tutuklandı
2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’terör’ mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
Osimhen’den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar
Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı
Putin’den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı

22:00 İngiltere barış için Ukrayna’ya asker konuşlandıracak İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak
21:53 Rangers-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu Rangers-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’terör’ mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
18:58 Putin’den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
10:10 Konut satışlarında adeta talep patlaması yaşanıyor Konut satışlarında adeta talep patlaması yaşanıyor
10:08 Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu sezon sonunda gönderiyor Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu sezon sonunda gönderiyor
09:55 Son anket Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu Son anket! Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu
09:47 Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
09:41 İstanbul’da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı İstanbul'da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı
09:32 Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
09:28 Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 22:21:26. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Koruyucu Aileler İftarda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.