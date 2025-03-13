Adana\'da Koruyucu Aileler İftarda Buluştu

Adana'da koruyucu aileler ve Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nun (DAİMFED) düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde buluştu.

DAİMFED'in 17'nci geleneksel iftar yemeği, kentteki bir otelde gerçekleştirildi. İftar sonrası animatörler, çocuklarla eğlenceli oyunlar oynadı. İftar programı, Hacivat ile Karagöz gösterisinin ardından son buldu.

Programda konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "16 yıl önce başladığımız koruyucu aileler ve çocukları etkinliklerinde Türkiye'de 37. sıralamadan 4.sıralamaya ulaştık. Bu büyük yürekli insanlar her zaman artıyor. Bu tür etkinlikleri her yıl yapınca bizler ön ayak olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'de ikinciliği elde etmek. Yürekli ailelere, merhametli ailelere ve vicdanlı ailelere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü devletin elinde bulunan imkanlarla yurtlarda çocuklarımız zaten büyüyor ancak aile sevgisinden yoksun büyümemesi içinde en önemli projelerden bir tanesi koruyucu ailelerimiz oluyor. Bu sayıları daha da arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. DAİMFED olarak önce vatan, sonra vatandaş sonra zaman kalırsa sektörle ilgilenmeye çalışıyoruz. Çünkü Sivil Toplum Kuruluşunun amacı budur" ifadelerini kullandı. - ADANA