Adana'da Kurban Bayramı için tedbirler alındı - Son Dakika
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Adana'da Kurban Bayramı için tedbirler alındı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle il genelinde gereken tedbirlerin alındığını belirtti. Adana'da büyükbaş hayvan varlığı 14 bin, küçükbaş sayısı ise 136 bin 500 olarak tespit edildi. Kurban Hizmetleri Komisyonu kurularak kurban kesim ve satış yerleri oluşturuldu. Komisyon üyeleri ve veteriner hekimler tarafından denetimler yapılacak. Geçtiğimiz yıl 4 bin 970 büyükbaş, 117 bin küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesimi yapıldı. Bu yıl da il genelinde yeteri kadar kurbanlık hayvan varlığı bulunuyor.

09.06.2024 13:15
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Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle il genelinde gereken tedbirlerin alındığını belirterek, "Adana'da büyükbaş hayvan varlığını 14 bin, küçükbaş sayısını ise 136 bin 500 olarak tespit ettik" dedi.

11 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" çerçevesinde Adana'da Kurban Hizmetleri Komisyonu kuruldu. Halkın Kurban Bayramını huzur ve düzen içerisinde geçirebilmesi amacıyla Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulduğunu ve komisyonun kurban kesim ve satış yerleri oluşturduğunu kaydeden Kökçüoğlu, "Kurban satış ve kesim yerlerinde bayram öncesi ve bayram sırasında hem komisyon üyeleri hem de ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekim personellerimiz tarafından denetimler yapılacaktır. Vatandaşlarımız kurbanlık seçimlerini, komisyonlar tarafından belirlenen ve ilan edilen 28 satış noktasından yapabilirler. Aynı zamanda vatandaşlarımız hem kendi sağlıkları hem de görüntü ve çevre kirliliği oluşturmadan dini vecibelerini yerine getirebilmeleri bakımından kurbanlık kesim yeri olarak belirlenen 63 noktadan birinde kesim yaptırabilirler. Veteriner hekimlerimiz kurban satış ve geçici kurban kesim yerlerinde gerekli kontrol ve denetimleri düzenli olarak yapacak ve bu denetimlerde salgın, hayvandan insana bulaşan hastalıklar yönünden muayeneler yapacaklardır" dedi.

Geçen yıl 4 bin 970 büyükbaş, 117 bin küçükbaş kesimi yapıldı

Adana'da geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda 4 bin 970 büyükbaş, 117 bin küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesiminin yapıldığını hatırlatan İl Müdürü Kökçüoğlu, bu yıl da il genelinde yeteri kadar büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvan varlığı bulunduğunu kaydetti. Kökçüoğlu, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, yaklaşan kurban bayramı münasebetiyle yapılan çalışmalarımız sonucunda kurbanlık hayvan şartlarına haiz büyükbaş hayvan varlığını 14 bin adet, küçükbaş hayvan varlığının yaklaşık 136 bin 500 adet olarak tespit ettik. İlimize tahmini olarak il dışından yaklaşık 30 bin adet küçükbaş kurbanlık hayvan sevki olmasını bekliyoruz. Bu durumda ilimizde yeteri kadar küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvan varlığı vardır. Vatandaşlarımız Bakanlığımızca hizmete sunulan tarım cebimde mobil uygulamasını kullanarak alacakları hayvanın küpe numarasından yaşını, ırkını, cinsiyetini, aşılarını ve nereden geldiğini kolayca öğrenebilir" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Kurban Bayramı için tedbirler alındı - Son Dakika

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