Adana'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin Tedbirler Değerlendirildi - Son Dakika
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Adana'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin Tedbirler Değerlendirildi

Adana\'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin Tedbirler Değerlendirildi

Adana'da 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, seçim öncesinde, seçim anında ve sonrasında herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için alınması gereken önlemler ele alındı. Vali Yavuz Selim Köşger, toplam seçmen sayısının 1 milyon 629 bin 959 kişi olduğunu ve güvenlik personeli, araç ve ekipman sayısını açıkladı. Toplantı sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

29.03.2024 16:28
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31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği İl Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında yapıldı.

15 ilçe kaymakamı ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel'in katıldığı toplantıda; il genelinde tüm vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamadan oy kullanmalarını sağlamak; seçim öncesinde, seçim anında ve sonrasında herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için alınması gereken önlemler tüm detaylarıyla ele alındı.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Vali Köşger, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimlerinde kentimizde 15 ilçede toplam 5 bin 164 sandık kurulacağı ve toplam seçmen sayısının 1 milyon 629 bin 959 kişi olduğu bilgisini verdi.

Vatandaşların oylarının sandığa sağlıklı bir şekilde yansıması ve seçimin demokratik bir olgunlukla geçmesi temennisinde bulunan Vali Köşger, "Demokrasinin en güzel şekilde tezahür ettiği, birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinin sergilendiği ilimizde bu seçim dönemini de güven ve huzur ortamı içinde geçirmemiz için gerekli tüm tedbirler Valiliğimizce alınmıştır. Aldığımız tedbirler kapsamında seçim günü 6 bin 184 polis, bin 800 jandarma olmak üzere ilimiz genelinde 7 bin 984 güvenlik personeli, 13 TOMA, 8 zırhlı otobüs, 7 otobüs, 2 minibüs, 2 kirpi aracı görevlendirilmiştir" dedi.

Daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de herkesin görevini layıkıyla yerine getireceğine inandığını ifade eden Vali Köşger, yapılacak seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yavuz Selim Köşger, Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin Tedbirler Değerlendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Mahalli İdareler Seçimleri İçin Tedbirler Değerlendirildi - Son Dakika
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