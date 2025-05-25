Adana'da Mahsur Kalan 35 Kişi Kurtarıldı

Su seviyesi yükselince mahsur kalan 35 vatandaş kurtarıldı

ADANA - Adana'da, Kapıkaya Kanyonu'nda gezdikleri sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan yaklaşık 35 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Karaisalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Kapıkaya Kanyonu'na gezmeye giden ve aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 35 kişi, bölgede gezdikleri sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Çayın karşısına geçemeyen gruptakilerin çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlar ve can simitlerinin yardımıyla mahsur kalanları çayın karşı tarafına geçirerek kurtardı.