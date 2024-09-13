Adana'da Savaşan İHA Yarışması Başladı - Son Dakika
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Adana'da Savaşan İHA Yarışması Başladı

Adana\'da Savaşan İHA Yarışması Başladı

TEKNOFEST'te 'Savaşan İHA' ve 'Kamikaze İHA' yarışması, 13 takımın katılımıyla renkli görüntülerle başladı.

13.09.2024 21:37
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Adana'da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde 'Sabit Kanat' kategorisinde 'Savaşan İHA ve "Kamikaze İHA" yarışması başladı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde Kelaynak Havacılık Kulübü'nde "Sabit Kanat" kategorisinde "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" yarışmasının ilk raunt bugün 13 takımın katılımıyla başladı. Gençler İHA'larının yazılımlarını ile donanımı tamamen kendileri tasarladı. Müsabakada gençler kendi yaptıkları İHA'larla havada kalarak mücadele etti. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, "Bugün gerçekleşen yarışmada 11 takım uçuşunu başarıyla tamamladı. Yarından itibaren de gün boyu müsabakalarımız devam edecek. Günde çift müsabaka olacak. Müsabaka sayısında duruma göre artış yapılabilecek. Teknik kontrollerini tamamlamayan ekipler tamamlayarak uçuşa hak kazanacak. Aralarda kontroller ve test uçuşları yapılacak. "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki ana görevimiz var. İki görevi başarıyla yerine getiren takımlarımız dereceye sahip olacaklar. Belirli bölgelerde uçuş yapılması engellenmesi adına hava savunma bölgeleri ekleniyor. Bunlar tabi ki fiziksel değil, senaryo gereği sanal bölgeler. Koordinatları takımlarla paylaşılıyor ve müsabaka esnasında o bölgeye takımların girmemesi isteniyor. Girdikleri durumda eksi puan yazılıyor ve görev başarısız sayılıyor. İki görevi de başarıyla tamamlayan ekiplerimiz derece almaya hak kazanacaklar" sözlerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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