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Adana Büyükşehir Belediyesi, Şehit Erkut Akbay Semt Merkezi'nin temelini attı. Yüreğir Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki törende Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Halkımıza hizmeti kesintisiz ve artarak sürecek" dedi.

Adana Büyükşehir tarafından Yüreğir Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde yaşama geçirilecek Şehit Erkut Akbay Semt Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Başkan Karalar'ın yanı sıra CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ve Ayhan Barut, Şehit Erkut Akbay Mahallesi Muhtarı Selahattin Kılıç ve vatandaş katıldı.

Adana için güzel işlere bir yenisini eklemenin onurunu, gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Karalar, şunları dile getirdi:

"Bugün mahallemize ve bölgeye çok yararı olacak, güzel bir tesisin temelini atıyoruz. 8 bin metrekare alanda kapalı semt pazarı, aşevi, kütüphane, muhtarlık binası, taziye evi ve kadın sohbet evi bulunacak. Halkımıza hizmeti kesintisiz ve artarak sürecek."

Karalar, çok kötü durumda devraldıkları ve borcu gelirinin 4 katı olan belediyeyi, geliri borcunun 4 katı hale getirdiklerini aktararak; 3 alt geçit, 5 büyük bulvar yaptıklarını, 321 iş makinesi, 111 otobüs satın aldıklarını, 3 milyon tona yakın asfalt döktüklerini, Adana'da görülmemiş oranda altyapı, yol, su, köprü ve diğer hizmetleri halkla buluşturduklarını söyledi.

Gelecek dönemde de yeni alt geçitler yapılacağını, metronun 2. etabının hayata geçirileceğini bildiren Karalar, uygulanan mali disiplinle yeni hizmetleri Adanalılarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.