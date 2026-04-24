Adana'da 'Şehitlik Anıtı' dualarla açıldı
Adana'da 'Şehitlik Anıtı' dualarla açıldı

Adana\'da \'Şehitlik Anıtı\' dualarla açıldı
24.04.2026 16:41  Güncelleme: 16:46
Adana'nın Kozan ilçesinde 291 şehidin isminin yer aldığı anıt, törenle açıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 291 şehidin isminin yer aldığı anıt, törenle açıldı. 9 sütundan oluşan anıtta, Çanakkale'deki 89 şehidin ismiyle birlikte ilçenin tüm şehitlerinin isimleri yer aldı.

Kozan'da yıkılan Adnan Menderes Parkı'nın yerine inşa edilen ve yaklaşık 9 ayda tamamlanan Şehitlik Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi. Programın açılışında şehitler anısına türküler seslendirildi. İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş, ilçede hemen hemen her mahallede bir şehit ya da gazi bulunduğunu belirtti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise şehitlere ve ailelerine olan vefa borcuna dikkat çekerek, "Her belediyenin borcu vardır ama bizim en büyük borcumuz şehit ailelerimizedir. Adnan Menderes Şehitler Meydanı, bu vefa borcumuzun ifasıdır. Biz şehit ailelerinin, gazilerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de ilçenin çok sayıda şehit verdiğini vurgulayarak yapılan anıtın önemli bir değer olduğunu kaydetti.

9 sütunlu Şehitlik Anıtı'nda 89 Çanakkale şehidinin isminin yanı sıra ilçede yaşamış terör ve görev şehitlerinin isimleri yer aldı.

Yakınlarının isimlerini görünce dayanamadılar

Şehit Hakan Koçak'ın yakınları da törende duygu dolu anlar yaşadı. Şehidin ablası ve amcası, isimler okunurken gözyaşlarını tutamadı. - ADANA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana'da 'Şehitlik Anıtı' dualarla açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Adana'da 'Şehitlik Anıtı' dualarla açıldı - Son Dakika
