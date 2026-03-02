Yüreğir Belediyesi tarihi Taşköprü\'de halk iftarı düzenledi

Adana'da Ramazan ayı dolayısıyla Yüreğir Belediyesi tarafından tarihi Taşköprü'de halk iftarı düzenlendi. Tarihi dokusuyla kentin simgelerinden olan Taşköprü üzerinde kurulan uzun sofralarda yüzlerce Adanalı aynı anda orucunu açtı.

Roma dönemine uzanan geçmişiyle bilinen tarihi Taşköprü, iftar programıyla birlikte hem manevi hem de kültürel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Programa katılan yüzlerce vatandaş, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu tarihi köprü üzerinde hep birlikte yaşadı. Yüreğir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılara iftarlıklar ikram edildi. - ADANA