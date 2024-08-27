Adana'da tarım işçisi olarak çalışan 12 yaşındaki Muhammed futbolcu olmayı hayal ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana'da tarım işçisi olarak çalışan 12 yaşındaki Muhammed futbolcu olmayı hayal ediyor

Adana\'da tarım işçisi olarak çalışan 12 yaşındaki Muhammed futbolcu olmayı hayal ediyor

Adana'da tarım işçiliği yapan 12 yaşındaki Muhammed Berkel, futbolcu olmanın hayalini kuruyor. Muhammed, günlük 600 TL kazanarak tarlada çalışıyor.

27.08.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da tarım işçisi olarak tarlada çalışan 12 yaşındaki Muhammed, futbolcu olmanın hayalini kuruyor.

Adana'da tarım işçiliği yapan 12 yaşındaki Muhammed Berkel, Karataş ilçesine bağlı Karagöçer köyü çadır bölgesinde yaşıyor. Yılın belirli bölümlerinde tarım işçilerinin yaşadığı ve yaklaşık 150 çadırın bulunduğu bölgede boş zamanlarını arkadaşları ile futbol oynayarak geçiren Muhammed, büyüdüğünde yıldız bir futbolcu olmanın hayalini kuruyor. Güne sabah 5'te başladığını ve 12 saat boyunca tarlada vakit geçirdiğini anlatan Muhammed günlük 600 TL kazanıyor.

"Futbolcu olmak istiyordum ama olmuyor"

Güne sabahın erken saatlerinde başladığını anlatan Muhammed Berkel, "Saat 5'te kalkıyorum. Akşam çok sıcak o yüzden hiç uyuyamıyorum. 600 TL kazanıyorum. Mecbur işe gidiyorum. Okula giderdim, arkadaşlarım vardı. Okusam zengin olurdum ama olmaz. Futbolcu olmak istiyordum ama olmuyor" dedi.

7 aydır bölgede tarım işçiliği yapan ve Ceyhan'dan geldiğini belirten tarım işçisi Mahmud Ahmad ise, "Saat sabah 5'te kalkıyorum. 5.30'da tarladayım. Saat öğlen 2'ye kadar çalışıyorum. Tarlada biber, kavun, karpuz ne varsa çalışıyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Futbol, adana, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da tarım işçisi olarak çalışan 12 yaşındaki Muhammed futbolcu olmayı hayal ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
12:21 Yüreklerin ağıza geldiği an Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:47 Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
19:16 Adana’da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
19:03 Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül’ün halası vefat etti Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün halası vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 14:10:16. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da tarım işçisi olarak çalışan 12 yaşındaki Muhammed futbolcu olmayı hayal ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement