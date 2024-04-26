Adana\'da Termometreler Nisan Ayı Sıcaklık Rekorunu Kırıyor

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Adana'da termometreler nisan ayı sıcaklık rekoru kırarken, fırın ustaları ateş başında zorlu mesaide buzlu su ile serinliyor.

Adana ve ilçelerinde 3 gündür devam eden aşırı sıcaklar bugün de etkili oldu. Son 95 yılın nisan ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı ve en sıcak il olan Adana'nın Kozan ilçesinde fırında çalışanlar bir hayli zorlanıyor. Karacaoğlan Mahallesi'nde Hasan Basri Demirci Bulvarı'nda zorlu mesailerini sürdüren fırıncı ustası Mehmet Batman ve iş yeri sahibi kadın girişimci Hatice İleri, 80 dereceyi hissettikleri sıcakta ateş başında ekmek paralarını çıkarıyor. Gün içinde sık sık buzlu su ile serinlemeye çalışan ustaların zorlu mesaisi sürüyor.

Usta Mehmet Batman, "10 yıldır fırıncıyım. 5 saatten beri fırın başındayım. Çok sıcak 40-50 derece var. Sık sık yüzümüzü yıkıyoruz. Zor bir mesai, çok zor oluyor bu sıcakta" dedi.

Fırının başında zor bir mesai olduğunu ve daha nisan ayında sıcakların çok yüksek olduğunu aktaran Hatice İleri ise, "Çok sıcak ve zorlu bir mesai. Sabah 6'dan beri mesaideyiz. Fırının hemen yanı daha sıcak. Ustam zorlanıyor biz de izin veriyoruz. Buzlu suyla sık sık yüzünü yıkıyor. Fırının hemen yanı bence tahmini 80-90 dereceyi buluyor. Çok sıcak oluyor. İşimizi bitirip serin yer arıyoruz" diye konuştu. - ADANA