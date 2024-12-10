ADANA'da trafik polisinin toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirdiği uygulamada, kural ihlali yapan 39 sürücüye para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı ekipler, Seyhan ilçesi Seyhan Caddesi'nde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yaptı. Denetimde, gereksiz korna çalan 19, fazla yolcu taşıyan 10, durak harici yolcu alan veya indiren 6, cep telefonuyla konuşan 2 ve kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye para cezası kesildi.
Haber: Muhammet Fatih YAVUZ-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,
Son Dakika › Yerel › Adana'da Trafik Denetimi: 39 Sürücüye Para Cezası Kesildi - Son Dakika
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