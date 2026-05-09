Adana\'da Uçurtma Şenliği Coşkusu

Adana Valiliği himayesinde, 'Uçurtmanı al gel, gökyüzünü hep birlikte renklendirelim' sloganıyla düzenlenen şenlik, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 'Amerikan Adası' olarak bilinen Seyhan Baraj Gölü kıyısında düzenlendi. Vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılıp uçurtma uçurarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Çocukların farklı oyunlar oynayarak vakit geçirdiği şenlikte, 'En İyi Uçurtma', 'En Uzak Mesafeye Giden Uçurtma' ve 'En Hızlı Havalanan Uçurtma' kategorilerinde dereceye girenlere ödül verildi.

Etkinlik konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki alanlarda halkın katılım sağlayacağı daha fazla etkinliklerin yapılacağını belirtti.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Mehmet Damar, "Çok güzel bir organizasyon olmuş. Bu güzel, güneşli günde herkes uçurtmasını alıp geldi. Çok güzel oldu" dedi.

Emirhan Sarsılmaz ise yeğeni ve çocuklarıyla etkinliğe geldiğini, çok keyif aldığını söyledi. - ADANA