Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

(ADANA)Haber: Erhan ÖZMEN

- Adana'da emniyet ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 24 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Seyhan ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 24 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.