Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

(ADANA)Haber: Erhan ÖZMEN
- Adana'da emniyet ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 24 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Seyhan ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 24 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
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