Adana Emniyet Müdürlüğü Üniversite Öğrencilerine Terör Uyarısı Yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Yeni Evim Güvenli Yurdum" projesi çerçevesinde özellikle üniversite birinci sınıf öğrencilerinin terörün kucağına düşmemesi için yurtlarda uyarı seminerleri düzenledi.

Adana Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terörle operasyonel mücadelenin yanı sıra terörü kaynağında yok etmek, onların eleman kazanmasının önüne geçmek için Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtlarda "Yeni Evim Güvenli Yurdum" projesi geliştirdi. Bu proje çerçevesinde öğrencilere terör örgütlerinin faaliyetleri, propagandaları ile eleman temin etme yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yurtlarda özellikle birinci sınıf öğrencilerine karşı bilgilendirme yapan polis terörün üniversiteye nasıl yuvalanıp hangi yollarla elaman kazanmaya çalıştığını tek tek anlattı. Polis öğrencilere şu uyarılarda bulundu:

"Terör örgütleri, özellikle üniversite kayıt dönemi ve eğitim öğretimin başladığı ilk haftaları seçiyor. Bu dönemde yeni kayıt yaptıran öğrencilere yemek, konaklama ve ulaşım gibi konularda yardımcı olma bahanesiyle yaklaşarak kendileri ve aileleriyle iletişim kurmaya, ilerleyen dönemlerde de çeşitli nedenlerle kurulan iletişimi geliştirerek örgüt yapısı içine çekmeye dönük örgütsel çalışmalar yapıyor. Bu nedenle üniversiteye atılan ilk adım çok önemli. Bu sürede size yaklaşan yardım etmek isteyen insanlara dikkatli ve mesafeli olmanız gerekiyor. " - ADANA