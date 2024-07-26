Adana Gençlik Merkezi, doğal tarım ürünleriyle çocuklara katkı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana Gençlik Merkezi, doğal tarım ürünleriyle çocuklara katkı sağlıyor

Adana Gençlik Merkezi, doğal tarım ürünleriyle çocuklara katkı sağlıyor

Adana Gençlik Merkezi, bahçesinde ekilen tarım ürünleri sayesinde çocukların doğal ürünleri tanımasına ve tüketmesine yardımcı oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yeşil Beceriler Projesi' kapsamında merkeze 10'a yakın tarım ürünü ekildi. Merkeze gelen çocuklar ve gençler, bu ürünlerin olgunlaşma sürecini öğrenerek sağlıklı bir şekilde tüketiyor. Adana Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim İbrahim Pıtırlı, tarım faaliyetlerinin gençlik merkezlerinde önemli olduğunu belirterek, çocukların doğal ürünleri görmelerini ve tanımalarını sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, merkezde işaret dili eğitimi alan bir çocuk, bahçeden topladığı ürünleri işaret diliyle anlattı.

26.07.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçesinde ekilen tarım ürünlerinden 10'a yakın doğal tarım ürünü elde edilen Adana Gençlik Merkezi, merkeze gelen çocukların tarım ürünlerini tanıyarak doğal ürünler yemesine katkıda bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yeşil Beceriler Projesi" bünyesinde Adana Gençlik Merkezi bahçesine 10'a yakın tarım ürünü ekildi. Gençlerin doğayla ilişkisini güçlendirmeyi amaçlayan proje bünyesinde merkeze gelen çocuklar ve gençler, hem elde edilen ürünlerin olgunlaşma sürecini tanıyor, hem de afiyetle yiyor.

"10'a yakın tarım ürünü var"

Adana Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim İbrahim Pıtırlı, 'Yeşil Beceriler' projesinden esinlenerek yola çıktıklarını belirterek, "Seralarımızı yaptık, bir takım hazırlıklar yaptık ancak mevsim olarak sera henüz Adana'da biraz zayıf. Biz de tarım ürünlerini bahçemize taşıdık. Patlıcan, domates, karpuz, mısır gibi tarımsal ürünleri, halkımızla da paylaşarak bir üretim harekete geçirdik. Gençlik Merkezlerinde bu tür tarımsal faaliyetlerin öne çıkması çok değerli. Çocuklarımız başta olmak üzere insanlarımız yetişen meyve ve sebzeleri görsünler, tanısınlar. Onlardan da biraz toplayarak evlerine götürerek güzelce yemek yapıp yesinler" dedi.

Yaz okulları çerçevesinde merkezde haftalık kamplar bulunduğunu ve merkezin günde yaklaşık 3 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirten Pıtırlı, "Şu anda sanıyorum 10'a yakın tarım ürünümüz var. Buraya gelen çocuklarımıza ve ailelerimize bu ürünleri de tanıtıyor ve bu becerileri de anlatıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Örneğin doğal bir domates yemek onlar için bulunmaz bir nimet. Dolayısıyla çok mutluyuz ve çocuklar da çok mutlu" şeklinde konuştu.

İşaret dili eğitimi alan Halil İbrahim tarım ürünlerini anlattı

Gençlik Merkezinde işaret dili eğitimi alan ve başka eğitimler için de geldiğini belirten 9 yaşındaki Halil İbrahim Çavuş, "Günde iki saat olsa da çok fazla şey öğretiyorlar. ve eğlenceli şekilde. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çavuş, bahçeden topladığı doğal tarım ürünleri merkezde öğrendiği işaret diliyle anlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, İbrahim İbrahim, Gençlik, Adana, Çocuk, Spor, Tarım, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana Gençlik Merkezi, doğal tarım ürünleriyle çocuklara katkı sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
10:27 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor Açılışta bir ilk gerçekleşecek 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor! Açılışta bir ilk gerçekleşecek
10:09 Düzce Belediye Başkanı Özlü’den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil Düzce Belediye Başkanı Özlü'den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:15 Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 11:50:11. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Gençlik Merkezi, doğal tarım ürünleriyle çocuklara katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement