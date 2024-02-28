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Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Konservatuarı'nın hazırladığı "Adana Gönülleri Gönüllere Bağlama Günleri" 3 ile 7 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Konservatuarı'nın hazırladığı, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Adana Gönülleri Gönüllere Bağlama Günleri" 3-7 Mart günleri arasında, Adana Büyükşehir Tiyatro Salonu ve ASKİ Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

ETKİNLİK, KARACAOĞLAN'A İTHAF EDİLECEK

Panellerin, plak dinletilerinin ve konserlerin yer alacağı etkinlik, Türk Halk edebiyatında önemli yer tutan Karacaoğlan'a ithaf edilecek. 5 gün boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde, Geleneksel Halk Müziği'nin tarihsel ve kültürel açıdan incelikleri, bağlamanın bin yıllık tarihi ele alınacak. Etkinlikte Türk Halk Müziği'nin büyük ustaları da yad edilecek ve "Anılarındaki Ustalar- Taş Plak Sergisi" düzenlenecek.

KADIN OZANLAR ANILACAK

3 Mart Pazar günü saat 15.00'te Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sergi açılışı ile başlayacak olan "Gönülleri Gönüllere Bağlama Günleri", 7 Mart Perşembe günü "Kültürel ve Tarihsel Süreçte Kadın Hakları" paneli ve kadın ozanlar adına plak dinletisi ile son bulacak.