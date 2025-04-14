Adana Karnavalı'nda Hijyen Skandalı - Son Dakika
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Adana Karnavalı'nda Hijyen Skandalı

Adana Karnavalı\'nda Hijyen Skandalı

Portakal Çiçeği Karnavalı'nda bazı işletmelere hijyen kurallarına uymadıkları için 168 bin TL ceza kesildi.

14.04.2025 10:43
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Adana'da bu sene 13'üncüsü düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda bazı işletmeler tescilli ürünlerde hile yaparken bazı işletmelerin ise hijyen kurallarına uymaması pes dedirtti. Karnavalda yaşanan rezaletler nedeniyle Hindistan manzaralarının akıllara gelmesine neden olan işletmelere 168 bin TL ceza kesildi. Tepkili olan vatandaşlar ise, "Adana buradaki yiyecekler ile kıyaslanamaz. Hijyen sıfır, hizmet sıfır. Buradaki gördüğüm hizmetlerin hiçbirisi Adana hizmeti değil" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında yer alan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı dün sona erdi. Karnaval başladıktan 5 gün sonra Hindistan sokak lezzetlerini andıran, hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen fenomen dönercinin standı zabıta ekiplerince kaldırıldı. Ardından bir dönerci ise karnaval sürerken pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktı. Bu görüntüler sosyal medyada tepki oluştururken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Merkez Park ve Atatürk Parkı'ndaki gıda işletmelerinin denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, karnaval boyunca 251 denetim yaparken 5 işletmeye 168 bin 240 TL cezai işlem uyguladı. Öte yandan, 4 işletmeden numune alındığı ve 854 kilogram gıda ürününün imha edildiği öğrenildi.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Karnavala son gün ailesi ile gezmeye gelen Suat Almaşım, "Karnavalda daha çok satış yapmak için insanlar, hijyen kurallarını aşırı derecede görmezden geldi. Reklam yapacağız diye işi tamamen şaklabanlığa çevirdiler. Şahsen, ben karnavaldaki yiyeceklerin yenmesini onaylamıyorum. Adana'mızda daha güzel restoranlarımız, daha güzel salaş mekanlarımız var. Adana buradaki yiyecekler ile kıyaslanamaz bence mümkün değil. Tadımlık yiyecekler olabilir ama onun dışında salaş diye tabir edilen yerlerde oturup yemek yemeyi önermiyorum" diye konuştu.

"Hijyen sıfır, hizmet sıfır"

Karnavalda birçok işletmenin hijyen kurallarına uymadığını anlatan Almaşım, "Valiliğin hijyen kurallarına uymadığı işletmeyi kaldırma kararı çok doğru bir karar. Karnaval alanı içerisinde kurallara uymayan daha fazla işletme var. Az önce gezdim gördüm hijyen sıfır, hizmet sıfır. Buradaki gördüğüm hizmetlerin hiçbirisi Adana hizmeti değil. Adana ikramda ünlü, yiyecek çeşitliliği bakımından da zengin bir şehirdir. Kelimelerle ifade edemiyorum ancak görüp ve tatmanız gerekiyor. Karnaval alanındaki yenilen yiyecekler kesinlikle Adana'ya mahsus değil, hal ve hareketler de mahsus değil. Adana'da hiçbir restoran sizi gel gel diye eliyle çağırmaz, Adanalı gerçekten hizmetiyle ve güler yüzü ile ünlüdür" ifadelerini kullandı.

"Adana'nın güzel yerlerini kötülediler"

Vatandaşlardan Servet Yılmaz ise, "Karnaval hakkında çıkan olumsuz haberleri gördüm. İşletmelerin yaptıkları güzel bir şey değil. Adana'nın güzel yerlerini kötülediler. Adana güzel bir yer ama karnavalda insanların kurallara uymamasından dolayı kötü bir yer olarak gösterildi. İnşallah seneye daha güzel bir karnaval olur" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana Karnavalı'nda Hijyen Skandalı - Son Dakika

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