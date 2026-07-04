ABB tarafından yapılan metro kısa ve yetersiz

Adana'da şehir içi ulaşımın önemli bir parçası olması beklenen metro hattı, güzergahının kısalığı ve üniversite, otogar ve hastane gibi birçok önemli noktaya ulaşım sağlamaması nedeniyle vatandaşların tepkisini çekiyor.

Adana'da 1996 yılında temeli atılan ve "Şehrin ulaşım sorununu çözecek" denilen 13,5 kilometrelik Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1. Etap Hafif Raylı Sistem, 2010 yılında hizmete girdi. Ancak Ruh Sağlığı Hastanesi ile Akıncılar arasında mekik dokuyan metro, günün büyük bölümünde boş vagonlarla sefer yapıyor. Adanalılar, güzergahın yanlışlığı nedeniyle neredeyse metroyu hiç kullanamıyor.

Üniversite, hastane ve otogara gitmeyen metro, kentte tartışma konusu olmaya devam ediyor. Adanalılar, mevcut metronun yetersizliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuyla ilgili çaba göstermemesi nedeniyle tepki gösteriyor.

"Hükümetten para gelmiyor laflarını bırakmaları lazım"

Sistemin konforundan ve yetersizliğinden şikayet eden Abidin Taşçılar isimli vatandaş, "Adana metrosu normalde raylı sistemli bir metro ama metro demek doğru değil. Yurt dışındaki metrolar inanılmaz rahat. Buradaki metro giderken çok sallanıyor, durağa hızlı yanaşıyor ve hat çok kısa. Yurt dışındaki metrolar ilçelere gidebiliyor, neden Adana'da olmasın? Vagonlara bindiniz mi sanki taşlı yollarda, köy yolunda gidiyormuşsunuz gibi sallanıyorsunuz. Belediye mantıklı bir şekilde metroyu büyütebilir. Şu hükümetten para gelmiyor laflarını bırakıp üretmeleri lazım. İstedikten sonra genişletebilirler ama maalesef Adana Büyükşehir Belediyesi uyuyor diyebilirim" dedi.

"Burası metro değil metrocuk"

Metro hattının üniversitelere ve hastanelere ulaşım sağlamamasını eleştiren Kemal Bulut, "Adana metrosu iç açıcı bir metro değil. Üniversitelere, gitmediği için gençlerimiz çok mağdur oluyor. Otobüsler tıklım tıklım. Hastalık başladığı zaman 'kalabalığa girmeyin' diyorlar, peki bu gençler nereye gitsin. Şimdiye kadar bu metronun üniversiteye, hastaneye veya otogara gitmesi hiç mi düşünülmedi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce bu metro işlerine el atmasını, gençlerimizin rahat bir şekilde okumasının önünü açmasını isterim. İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya veya Kayseri'ye bakın. Çok örnek vilayetler var. Adana ilk sıralardayken şuanda 5 veya 6'ıncı vilayet olmuş durumdayız. Bu utanç verici bir durum. Burası metro değil metrocuk. Türkiye'nin en rezil metrosu bizde" diye konuştu. - ADANA