Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 5 ilde hissedildiği bildirildi - Son Dakika
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Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 5 ilde hissedildiği bildirildi

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Adana Saimbeyli'de saat 04.02'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi; depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ile Gaziantep'te de hissedildiği bildirildi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Adana'da meydan gelen 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği; Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildiği bildirildi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, depremle ilgili bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizden hissedilen depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 5 ilde hissedildiği bildirildi - Son Dakika
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