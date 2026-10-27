Adana Sarıçam'daki köy okulunda lösemi farkındalığı için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Adana Sarıçam'daki köy okulunda lösemi farkındalığı için etkinlik düzenlendi

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Adana Sarıçam\'daki köy okulunda lösemi farkındalığı için etkinlik düzenlendi
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2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Adana Sarıçam'daki Karlık İlkokulu-Ortaokulu'nda lösemi farkındalık semineri ve etkinlik düzenlendi. Köy okulundaki öğrencilere lösemi ve dayanışma anlatıldı; halat çekme ve ip atlama gibi oyunlarla keyifli vakit geçirdiler.

Adana'da ilk ve ortaokul öğrencilere yönelik lösemi farkındalığı konusunda eğitim verildi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Sarıçam ilçesindeki Karlık İlkokulu-Ortaokulu'nda farkındalık semineri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Köy okulundaki öğrencilerle bir araya gelen personeller, lösemi konusunda farkındalık oluştururken çocuklara keyifli bir gün yaşattı.

Gerçekleştirilen seminerde lösemi hastalığı, lösemili çocuklara yönelik toplumsal farkındalık ve dayanışmanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerin aktif katılımıyla düzenlenen etkinliklerde ise halat çekme, ip atlama, tanışma oyunları, mendil kapmaca ve "Yaşama El Ver" etkinliği gerçekleştirildi.

Çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de paylaşmanın, birlikte hareket etmenin ve birbirine destek olmanın değerini deneyimledi.

Kaynak: İHA
SarıçamLösemiLösemiSağlıkEğitimAdanaYerelSon Dakika

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