Adana Sarıçam\'daki köy okulunda lösemi farkındalığı için etkinlik düzenlendi

Adana'da ilk ve ortaokul öğrencilere yönelik lösemi farkındalığı konusunda eğitim verildi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Sarıçam ilçesindeki Karlık İlkokulu-Ortaokulu'nda farkındalık semineri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Köy okulundaki öğrencilerle bir araya gelen personeller, lösemi konusunda farkındalık oluştururken çocuklara keyifli bir gün yaşattı.

Gerçekleştirilen seminerde lösemi hastalığı, lösemili çocuklara yönelik toplumsal farkındalık ve dayanışmanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerin aktif katılımıyla düzenlenen etkinliklerde ise halat çekme, ip atlama, tanışma oyunları, mendil kapmaca ve "Yaşama El Ver" etkinliği gerçekleştirildi.

Çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de paylaşmanın, birlikte hareket etmenin ve birbirine destek olmanın değerini deneyimledi.