Adana Valiliği, Kaçak Kesim İddialarına Erişim Engeli Aldırmadı - Son Dakika
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Adana Valiliği, Kaçak Kesim İddialarına Erişim Engeli Aldırmadı

Adana Valiliği, Kaçak Kesim İddialarına Erişim Engeli Aldırmadı

Adana Valiliği, 12 Haziran tarihinde kesimhane dışı kaçak kesim yaptığı belirtilen bir kasaba yönelik haberlere valilik tarafından erişim engeli aldırıldığı iddialarına yönelik açıklama yaptı.

23.06.2024 16:20  Güncelleme: 16:21
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Adana Valiliği, 12 Haziran tarihinde kesimhane dışı kaçak kesim yaptığı belirtilen bir kasaba yönelik haberlere valilik tarafından erişim engeli aldırıldığını iddialarına yönelik açıklama yaptı.

Adana Valiliği, 12 Haziran tarihinde küçükbaş hayvanların sokak ortasında kesiminin gerçekleştirildiği olayla alakalı basın açıklaması yayınladı. Çeşitli sosyal medya hesapları ve internet ortamında bahse konu olayla ilgili olarak gerçek dışı iddiaların yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, Valilik tarafından konu hakkında çıkan haberlere yönelik erişim engeli aldırıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığına değinildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında ve bazı basın yayın organlarında yer alan, ilimiz Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde bir kasabın dükkan önünde gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayacak bir şekilde kaçak ve usulsüz hayvan kesimi yaptığı görüntülerle ilgili iş yeri sahibi 2005 Şanlıurfa doğumlu İ. H. Ş. isimli kişi hakkında zabıta ekiplerince kaldırım işgalinden 977 TL, kaçak kesimden 2 bin 20 TL, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince ise kesimhane dışında kaçak kesimden 146 bin TL cezai işlem uygulanmış ve işletme mühürlenerek iş yerinde bulunan etler imha edilmiş ve bahse konu olayla ilgili Valiliğimizce 12 Haziran 2024 tarihinde basın açıklaması yapılmıştı. Hayvan pazarlarını ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kurmak ve işletmek, mezbahaların yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermelerini sağlamak ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatını vermek kanun gereği belediyelerin görevi olmasına rağmen, olayın akabinde bazı sosyal medya hesaplarında valimize hakaret içeren yorumlar olduğu görülmüş ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun gereği erişim engeli kararı alınmıştır. Valiliğimizin Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde bir kasabın dükkan önündeki hayvan kesimi yaptığı görüntülerle ilgili erişim engeli aldırdığı iddiaları gerçek dışıdır" ifadeleri yer aldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana Valiliği, Kaçak Kesim İddialarına Erişim Engeli Aldırmadı - Son Dakika

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