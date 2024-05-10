Adana Valisi Karpuz Hasadı Yaptı

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, karpuz hasadı sonrası bir karpuzu kesip göbeğini yedi, işçilerle birlikte kamyona yükleme yaptı.

Vali Köşger, Türkiye'nin ilk turfanda karpuzu hasadına katıldı. Köşger, işçilerle birlikte hasat yaptıktan sonra bir karpuzu da bıçakla kesti. Kalite kontrolü yapan Köşger, karpuzun en güzel yeri olan göbeğinin de tadına baktı. İşçiler Köşger'i "Şekeri olan yemesin" diye espri yaparak uyardı. Vali Köşger, karpuz tadımının ardından üreticilerle birlikte araçlara yükleme yaptı.

"Türkiye'deki karpuzun 5'te biri Adana'da üretiliyor"

Karpuz hasadının çiftçilere ve kente hayırlı olması temennisinde bulunan Köşger, "Çiftçilerimize ve tüm Adana'ya bereketli bir sezon diliyoruz. 10 Mayıs itibarıyla genelde Adana'da karpuz sezonu açılışı yapılıyor. Türkiye'deki karpuzun yaklaşık 5'te biri Adana'da üretiliyor. Adana zaten karpuz konusunda marka olmuş bir şehir. Biraz evvel tadımını da yaptık. Çok lezzetli aroması ve kendine özgü tadıyla Adana karpuzu Türkiye'de kendine haklı bir şöhret elde etmiş durumda. Bu sezon da aynı şekilde karpuzumuzun daha önceden kazandığı şöhreti devam ettirerek bereketli bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

Erken hasadı denetlemek üzere timler oluşturuldu

Adana karpuzunun kalitesinde düşüş meydana gelmemesi ve en güzel hali ile tezgahlarda yerini almasını amaçladıklarını belirten Köşger, "Karpuzun erken hasadını ve olgunlaşmadan tezgaha çıkmasını engellemek üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimizin oluşturdukları timler var, onlar kontrol ediyorlar. Adana karpuzumuzun hak ettiği şöhreti zedelememek için üreticilerimizin de daha itinalı davranmalarını beliyoruz. Erken kesim ve erken hasat kendileri için de markalaşmış Adana karpuzu için de zarar demek. Son derece güzel, lezzetli, aromalı ve Adana karpuzunun adına yakışır bir şekilde hasat edildiğini gördük. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA