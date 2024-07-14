Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Sokak Hayvanlarını Doğayla İç İçe Muhafaza Etmek İstiyor - Son Dakika
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Sokak Hayvanlarını Doğayla İç İçe Muhafaza Etmek İstiyor

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Sokak Hayvanlarını Doğayla İç İçe Muhafaza Etmek İstiyor

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasının ardından doğayla iç içe ve insanlardan uzakta izole bir ortamda muhafaza edilmesi planlandığını belirtti. Vali Köşger, kent genelinde kapsamlı bir kısırlaştırma çalışması yapacaklarını ve hayvan severleri bu noktalara yönlendireceklerini ifade etti.

14.07.2024 12:25  Güncelleme: 12:27
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kısırlaştırma sonrası sokak hayvanlarını, şehirden uzak bir noktada oluşturacağımız etrafı tel örgülerle çevrilecek besleme noktalarında doğayla iç içe ve insanlardan uzakta izole bir ortamda muhafaza etmek istiyoruz" dedi.

Köşger, sokak hayvanlarına yönelik kent genelinde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kentte bulunan yaklaşık 60 bin sokak hayvanlarının hızlı bir şekilde kısırlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Köşger, resmi barınaklardaki veteriner sayısının kısırlaştırma çalışmaları için yeterli sayıda olmadığını belirtti. 700'e yakın özel veteriner desteğiyle çalışmalarını yürüteceklerini kaydeden Köşger, il genelinde kapsamlı bir kısırlaştırma çalışması planladıklarına vurgu yaptı.

"Kısırlaştırma sonrasında hayvanlar doğayla iç içe muhafaza edilecek"

Hayvanların kısırlaştırıldıktan sonra 5 günlük bir bakım sürecine gireceğini belirten Köşger, "Kısırlaştırma sonrası sokak hayvanlarını, şehirden uzak bir noktada oluşturacağımı etrafı tel örgülerle çevrilecek besleme noktalarında doğayla iç içe ve insanlardan uzakta izole bir ortamda muhafaza etmek istiyoruz. Beslemek isteyen hayvan severleri de oraya yönlendireceğiz. Böylece kentteki başıboş hayvan sayısının da birkaç yıl içerisinde azaltmayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yasa tasarısında yetkinin belediyelere verilmesine rağmen Adana Valiliği olarak süreç boyunca inisiyatif alacaklarını vurgulayan Köşger, "Sokak hayvanlarıyla ilgili çıkacak yasaya göre de projeye son şeklini verip, buna göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Bir çocuğumuzun, bir canımızın daha yanmasına tahammülümüz yok. Şu anda yasa, yetkiyi belediyelere vermiş, ancak biz Adana Valiliği olarak inisiyatif alıyoruz. Konunun tüm paydaşlarıyla organize bir şekilde hareket edip, ortak bir mücadele ortaya koyuyoruz" sözlerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Sokak Hayvanlarını Doğayla İç İçe Muhafaza Etmek İstiyor - Son Dakika

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