Adana'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Adana'ya şehit ateşi düştü

Adana\'ya şehit ateşi düştü

İstanbul'da kaza sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi.

05.11.2024 22:29
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İstanbul'da kaza sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi.

Askeri erkan ve kamu müdürleri, şehit Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün Adana'nın Pozantı ilçesindeki baba ocağına giderek oğullarının şahadet haberini anne Suzan ve baba Ahmet Öz'e verdi. Anne Suzan Öz'ün, "Ciğerim yanıyor. Ben onlar için hep Allah kaza beladan korusun diye dua ederdim" sözleri yürek yaktı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin yarın öğlen namazından sonra Pozantı'da toprağa verileceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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